Ferdinando Valencia abre su corazón y habla del peor de sus miedos por Dante

Sin duda alguna, Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman se mantienen fuertes y con mucha esperanza en medio del duro momento que atraviesan. Y es que desde hace unas semanas, Dante, uno de sus mellizos, se encuentra hospitalizado debido a las complicaciones de una meningitis que le fue diagnosticada a unos días de haber nacido. Aunque el actor confía en que su hijo logrará recuperarse, la idea de que suceda todo lo contrario es algo que lo llena de temor de tan solo imaginarlo.

Ferdinando Valencia no se ha separado de su hijo Dante

Así lo confesó en entrevista con el programa Un Nuevo Día (Telemundo), en donde abrió su corazón y se sinceró respecto a los sentimientos que lo invaden mientras atraviesa por este duro momento. “No solo lo hemos pensado (que Dante no logre recuperarse). Vivimos por meses con esa sensación”, dijo entre lágrimas el guapo actor. “Pero cuando reconoces que no puedes con esa idea y se la dejas a Dios, lo tomas como decisión de él”, agregó.

El bebé se encuentra hospitalizado debido a las complicaciones de una neumonía

Ferdinando hizo un recuento de los tratamientos y procedimientos médicos a los que su pequeño ha tenido que ser sometido, a pesar de tener tan solo tres meses de edad, y habló sobre el estado de salud actual de su bebé. “Le han hecho resonancias, le han hecho estudios y nos dicen que hay daño muy considerable en su cabecita. Entonces sabemos que será el camino largo”, dijo.

Dante y Tadeo son los dos mellizos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman

Sobre el diagnóstico a futuro, el actor fue contundente y reconoció que la vida de Dante no será tan fácil como la de su hermano Tadeo. “(Dante) Es un niño que constantemente va a requerir de medicamentos especiales, de observaciones especiales, de estímulos, ejercicios y pues nos tenemos que mantener ahí”, dijo convencido de que su pequeño logrará salir de su enfermedad.

Brenda, su gran fortaleza

En la misma entrevista, Ferdinando Valencia reconoció la entereza que su pareja, Brenda Kellerman, ha demostrado durante estos días y admitió que sin ella a su lado no podría enfrentar este duro momento.

Brenda y Ferdinando llevan juntos más de 11 años

“Brenda a mi me tiene sorprendido, porque cuando yo veo la persona que es ella, la guerrera que es en ese sentido, no me siento a la par. Tiene mucha fuerza y estoy muy orgulloso de ella”, dijo el actor sobre la mujer con la que ha compartido su vida durante 11 años y hoy velan juntos por la salud del hermoso Dante.