Alejandra Espinoza revela que tendrá un gran cambio de look para su papel en 'Rubí'

Si hay alguien que está muy emocionada por la nueva versión de Rubí, es Alejandra Espinoza. La presentadora y ex Nuestra Belleza Latina está confirmada para interpretar el papel de Sonia, la principal rival de Rubí (Camila Sodi) por el amor de Alejandro (José Ron). Pero más allá de la trama que tanto le gusta a la originaria de Tijuana, México, hay un detalle que está dispuesta a cambiar por dar vida a este personaje, y es su look por completo.

En poco tiempo Alejandra Espinoza tendrá un gran cambio de look para su personaje en Rubí

“Me voy a cortar el cabello, yo creo que lo más cortito que lo he tenido en mi vida, y estoy contenta, a mí me fascina cambiar, y creo que cuando se da la oportunidad de que sea por algo que te gusta, vale la pena totalmente”, contó a Univisión sobre el gran cambio que hará para su debut en las telenovelas.

"Estoy loca por comenzar grabaciones ya, ya tengo mi libreto, ya estudié el personaje. Tengo un cambio de imagen súper drástico que de verdad me tiene muy contenta, es algo con lo que siempre soñé", agregó emocionada por poder participar en la que considera una de sus telenovelas favoritas, cuyo personaje estuvo en manos de Marlene Favela en la versión de 2004, protagonizada por Bárbara Mori.

“Marlene Favela dentro de la telenovela tenía el cabello muy largo, era una doctora muy sexy, y estamos hablando de cambiar completamente, es una persona enfocada en su trabajo que no le importa su aspecto físico tanto como entregarse a lo que a ella la apasiona", dijo sobre cómo llegaron a tomar la decisión de cambiar su look habitual.

La telenovela que le trae muchos recuerdos de su infancia en México

Aunque Alejandra Espinoza ya estudió muy bien su libreto, desde antes conoce a la perfección la personalidad de Sonia. "¡Que si la vi, me la viví! Yo era Rubí cuando estaba chiquita", contó con su entrañable sentido del humor. "Tanto así que cuando yo tenía 15 años y mi papá me dejó por primera vez sacarme la ceja, quería ser como Bárbara Mori, me saqué la ceja súper delgadita, así como un hilo porque a mí me encantaba, me fascinaba Bárbara Mori y Rubí", agregó contenta.

Alejandra Espinoza interpretará a Sonia, la rival amorosa de Rubí (Camila Sodi)

Esta oportunidad es algo que jamás imaginó aquellos días en los que se sentaba en casa a ver la trama de Rubí, que como a muchas chicas de su generación dejó una bonita huella en sus vidas. "Nunca me pasó por la mente que iba a tener esta oportunidad, sin embargo, no voy a dar un 100%, voy a dar un 400%. Y ojalá que a la gente le gusta y que se enamore de Sonia, ya que Alejandro, no", finalizó.