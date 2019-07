¿Jennifer Lopez actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

¡ Jennifer Lopez podría estar en el gran escenario en medio de la cancha! La artista de 49 años está a tope con su gira It’s My Party, pero no descarta la posibilidad de llevar su espectáculo al Súper Tazón. “Sí, hemos pensado en el Super Bowl”, dijo a Entertainment Tonight. “Es complicado, pero ya veremos. Ellos toman sus decisiones.” Miami es un sitio especial para la intérprete de Dinero y su creciente familia. Jennifer, Alex Rodriguez y sus respectivos hijos le llaman “hogar de medio tiempo”.

Al final del verano, JLo pasará tres días en el American Airlines Arena (julio 25-27) para la clausura de su gira. La fecha final será súper especial por un motivo: Alex celebrará su cumpleaños número 44 (27 de julio). Aún no se sabe si la intérprete de On the Floor tiene planeado algo especial para su prometido. La gira por múltiples ciudades de Estados Unidos de Jennifer es la celebración de su muy significativo cumpleaños: el 24 de julio, la madre de Emme y Max cumplirá cincuenta años.

RELACIONADO: Jennifer Lopez da detalles sobre el aparatoso accidente que sufrió durante un show

Antes del inicio de la épica gira, la artista se sinceró acerca de usar sus conciertos para celebrar su fecha especial. “El nombre de la gira es It’s My Party”, dijo en un video. “Pensé: ‘oh, por Dios. Es un gran cumpleaños. Nos vamos de gira’. Quiero que sea como la experiencia del minuto cuando entras a la arena de tu fiesta de cumpleaños”. Y en verdad ha sido una fiesta. Jennifer ha llevado su espectáculo desde Texas hasta Washington D.C. y su ciudad natal, Nueva York.

La artista se encuentra en su gira It’s My Party

RELACIONADO: Alex Rodriguez consuela a Jennifer Lopez tras enfrentar su show más complicado