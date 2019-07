Sofía Vergara habla acerca de trabajar con su esposo, Joe Manganiello, en su primera película juntos

Por si aún no lo sabes, la famosa pareja formada por Sofía Vergara y Joe Manganiello protagonizará una película donde sus personajes están enamorados. El filme se titula Bottom of the 9th y se trata de un hombre (Joe) que tuvo una promisoria carrera en el béisbol pero sus sueños se destrozan luego de que un accidente lo enviara a prisión durante 17 años. Sofía interpreta a su novia antes de su detención, de manera que las cosas se vuelven interesantes cuando ambos se reencuentran. Si eres fanático de la química de este matrimonio en las alfombras rojas y en las fotografías de sus redes sociales, tienes que ver este largometraje. La actriz de Modern Family visitó The Late Show with Stephen Colbert para comentar cómo fue para ella trabajar con su esposo.

Durante su entrevista con The Late Show with Stephen Colbert, Sofía Vergara habló sobre su experiencia de trabajar con su esposo en su próxima película

“Pensé que era un papel perfecto para mí”, dijo Sofía a su anfitrión. “Soy una actriz que trabaja en un programa de televisión como Modern Family, así que no tengo mucho tiempo para hacer películas porque tenemos pocos espacios. Entonces siempre busco una película en la que pueda participar y ese año no tenía ninguna, así que vi a Joe realizar la selección del elenco para la película y dije: ‘ese papel debería ser mío’”.

Al explicar la trama del filme, la actriz de 47 años de edad tuvo algunos problemas que causaron risas entre los presentes. “Bueno, la película se trata de…”, comenzó. “Es que soy una tonta. He tenido problemas durante todo el día para recordar esta palabra, así que la apunté en mi mano pero no tengo mis anteojos”. Después de las carcajadas, el conductor acudió en su ayuda y susurró la palabra al oído de Sofía. “¡Es una película sobre redenciancia!”, exclamó, obviamente pronunciando mal la palabra. “Soy una tonta, tengo descompensación horaria, ¡lo siento!”

Vergara continuó: “Es sobre redención pero yo sigo pensando en constipación, congestión y contracepción”, rio la colombiana. A continuación relató la trama y reveló que su personaje es el gran amor del protagonista. “Yo era la novia antes de prisión, pero él regresa y comienza a ver qué sucede”, explicó. “Soy una maestra en el Bronx.”

La actriz de 47 años de edad también reveló algunos detalles de su escapada de verano a Italia

Durante la entrevista, Sofía también reveló algunos detalles de su romántica escapada de verano con su esposo a Italia . “Dedicamos casi dos semanas a volvernos locos de comer como animales. Hicimos cuentas cuando estábamos en el avión y los números no fueron nada buenos” dijo Sofía respecto de la cantidad de calorías que ingirieron durante sus vacaciones. “Estuvimos allá doce días y cada uno comió casi dos platos de pasta al día. ¡Cada quien se comió como 22 platos de pasta!”

Bottom of the 9th estará en las salas cinematográficas el 19 de julio.