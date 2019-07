La sincera reflexión de Michelle Renaud sobre el divorcio y las rupturas amorosas

Para Michelle Renaud, este 2019 ha sido un año de muchos cambios, sobre todo a nivel personal. El mes pasado, la actriz anunció que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con Danilo Carrera, quien fue su compañero en la telenovela de Las Hijas de la Luna. La protagonista de La Reina Soy Yo (Univision) ya dio la vuelta a la página a su separación del empresario Josué Alvarado, la cual se dio a conocer a través de las páginas de ¡HOLA! México.

La actriz anunció su separación en octubre del año pasado

Con esta nueva ilusión en el corazón, Michelle disfruta de los primeros meses de su relación con Danilo y en sus redes sociales se ha dejado ver más plena y feliz que nunca junto al actor de origen ecuatoriano. Incluso, la estrella de novelas como La Sombra del Pasado compartió un pensamiento a modo de reflexión en el que hablaba acerca de las rupturas y las relaciones amorosas.

Esta fue la reflexión acerca de las relaciones que Michelle publicó en sus redes

En su perfil, compartió un texto con el siguiente mensaje: “El divorcio está bien. Terminar una relación está bien. Comenzar de nuevo está bien. Seguir adelante está bien. Decir que ‘no’ está bien. Quedarte solo está bien. Lo que no está bien es quedarte en un lugar donde no eres feliz, valorado o apreciado, eso no está bien”.

La actriz de 30 años se confesó en el programa de televisión D-Generaciones y habló acerca de su separación con el papá de su hijo Marcelo y reveló los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. “Yo duré ocho años con el papá de mi hijo, enamoradísima absurdamente. Había cosas de mi relación que eran muy tóxicas, que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía”, indicó.

Michelle reveló que fue gracias a su hijo que se dio cuenta de las cosas que estaban pasando en su matrimonio

Michelle señaló que, gracias a la llegada de su pequeño Marcelo, se dio cuenta de que algo andaba mal. “Cuando me hice mamá, mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia. Fue él quien me hizo tomar la decisión de: ‘No quiero seguir en este matrimonio’”.

Y así quedó la relación con su exmarido

Añadió que la separación de su exesposo se llevó en los mejores términos por el bien de su hijo. “Nos divorciamos tratando de llevar las cosas de una manera más amorosa y bonita por el hijo y, porque aparte, su papá y yo nos queremos mucho. Realmente estaba muy enamorada de él, pero ya no podíamos estar juntos y firmamos. De pronto hay cosas en las que ya no tenemos los mismos acuerdos de antes, pero fue fácil, todo muy rápido”, aseguró.

Marcelo, súper sonriente con su paseando con su papá