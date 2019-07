Entre besos, Sebastián Yatra y Tini Stoessel ensayan una romántica presentación para Premios Juventud

Al fin llegó el día de Premios Juventud 2019. Decenas de famosos se darán cita en el Watsco Center en Miami para deleitar a sus fans sobre le escenario. En esta noche llena de estrellas y buena música, el público estará al borde sus asientos, pues una de las actuaciones más esperadas es la Sebastián Yatra y Tini Stoessel. La parejita del momento compartirá los micrófonos y serán los encargados de poner el toque romántico en esta edición de Premios Juventud (PJ).

Loading the player...

Los enamorados llegaron muy puntuales a los ensayos y a través de sus redes sociales dieron un adelanto a sus fans sobre lo que verán esta noche. En todo momento, los cantantes estuvieron juntos y entre risas, bromas y uno que otro beso apasionado, Sebastián y Tini se entregaron a los ensayos para hacer de su presentación una de las más memorables.

VER GALERÍA En pleno ensayo, la pareja se dejó ver muy enamorada, intercambiado miradas cómplices

Además de presentarse en la entrega de premios, ambos están nominados. El intérprete de No hay nadie más está nominado en las categorías de The Traffic ‘Jam’ (Canción para escuchar en el carro) y Can’t Get Enough Of This Song (El tema más pegajoso), por su tema Un Año, además de la terna This Is ‘BTS’ (Experiencia tras bastidores en la grabación de un video musical) por la producción de Atado entre tus manos con Tommy Torres.

VER GALERÍA Los novios podrían llevarse a casa varios premios, pues están nominados

En tanto, Tini logró su primera nominación en Premios Juventud en la categoría de New To The USA, But Big At Home (Artista nuevo en Estados Unidos, pero exitoso en su país). En dicha categoría compite con Rosalía, Lali, Cazzu y Paulo Londra.

Más notas como esta:

- Los chicos de CNCO están listos para su gran noche como presentadores en Premios Juventud

- Así se preprara Ángela Aguilar para su primera vez en Premios Juventud

La historia de Sebastián y Tini

El primer encuentro de Tini y Yatra se dio cuando filmaron el video musical del tema Ya No Hay Nadie Que Nos Pare. Poco después, tuvieron la oportunidad de colaborar en otra canción, Quiero Volver. Tras la filmación del videoclip de Quiero Volver, la química entre ambos fue más que evidente y por ese entonces, Tini anunció que había puesto punto final a su noviazgo de dos años con Pepe Barroso.

En marzo pasado, lanzaron el video de Cristina, en el cual aparecen juntos ¡otra vez! Y fue justo en ese mismo mes, cuando compartieron el escenario en el Luna Park en Argentina y al fin los vimos más cariñosos que nunca: ¡se dieron un tremendo beso en la boca!

VER GALERÍA Con esta foto, la pareja anunció a sus fans que estaban juntos y muy felices

A mediados de junio, llegó el momento que todos esperábamos: la parejita confirmó su romance en sus redes sociales.