Rodner Figueroa revela lo difícil que fue para él ver a su mamá enferma

Para Rodner Figueroa no han sido meses fáciles. En cuestión personal, el presentador de Telemundo pasó por uno de los momentos más dolorosos en abril pasado, cuando anunció el fallecimiento de su padre, el señor Juan Figueroa. El dolor de aquella triste noticia se intensificó cuando semanas más tarde vio debilitarse la salud de Eucaris Rigual, su madre, quien tuvo que estar hospitalizada por un tiempo.

Rodner Figueroa y su familia se enfrentó al fallecimiento de su padre en fechas cercanas a su cumpleaños 47

Durante siete semanas, la madre del presentador estuvo bajo atención y cuidados médicos hasta que poco a poco recuperó la salud. Durante ese tiempo, Rodner no hizo más que estar junto a ella y siempre al pendiente, aunque ello ocasionó que de pronto perdiera de vista su propio bienestar, un tema del que ya se hace cargo, tal como lo reveló con un video en el gimnasio.

"No ha sido fácil volver a entrenar, pero luego de ver la fortaleza de mi madre ante la adversidad, no hay excusa para quejarse. Hacer ejercicio me ha devuelto la sanidad mental y el sentirme mejor conmigo mismo", escribió el venezolano para sus seguidores.

"Lo que atravesé con mi mamá en el hospital fue muy duro y encontré satisfacción y refugio emocional en la comida chatarra, ¡pero no era más que un placebo para tapar mis emociones!", agregó sobre cómo pasaba los días de desesperación por ver a su mamá recuperada.

Ronder está de regreso a sus actividades cotidianas sin descuidar ningún detalle en casa ni en su familia

Rodner quiso publicar esta parte de su vida por si alguno de sus seguidores se encuentra en una situación similar, y que sea de ayuda. "A lo mejor este consejo le sirva a alguien que está atravesando una situación estresante y su mejor consuelo está en la mala alimentación que nos da una sensación falsa e instantánea de sentirnos a gusto", expresó. "Pero esas mismas hormonas que libera el cerebro cuando comemos comida chatarra, también lo podemos lograr haciendo ejercicios y la diferencia es que el resultado es positivo para nuestro cuerpo y nuestra mente", recomendó.

Rodner Figueroa, agradecido con el apoyo de la gente

Un mes atrás, Rodner compartió muy buenas noticias sobre el estado de salud de su mamá, quien después de siete semanas había salido del hospital. "Ya está en casa rodeada de sus seres queridos que es la mejor medicina para el alma", anotó junto a una bella postal con su mamá.

Rodner Figueroa contó a sus seguidores que su mamá ya estaba en casa tras siete semanas hospitalizada

"¡¡Ya está recuperándose ahora en la comodidad de su hogar!! Fueron semanas muy duras que pusieron a prueba nuestra fé y que nos unió más como familia con el apoyo incondicional de nuestras parejas y amigos más cercanos", continuó para expresar que el espíritu alegre de su mamá era una verdadera inspiración para él.