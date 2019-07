La mamá de Dayanara Torres se ha convertido en su incondicional en su lucha contra el cáncer

A principios de este año, Dayanara Torres fue diagnosticada con cáncer de piel y desde entonces, no ha estado sola en su batalla. Sin embargo, los últimos meses no han sido fáciles, ya que además de lidiar con su padecimiento, enfrentó la ruptura amorosa de su prometido Louis D’Esposito. A pesar de ello, la exreina de belleza no se da por vencida y todo gracias al apoyo de sus seres queridos, entre los que figuran sus dos hijos, Cristian y Ryan, así como sus hermanos, sus mejores amigos y por supuesto, su mamá, la señora Luz Delgado.

Cada 21 días, Dayanara recibe su tratamiento para combatir el cáncer y como desde la primera sesión, la hermosa puertorriqueña ha tenido a su lado a su mamá, quien además de ser su mejor compañía, le ayuda en el cuidado de sus hijos.