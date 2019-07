Adamari López y las tiernas llamadas por la mañana a su hija Alaïa

La televisión por las mañanas no sería lo mismo sin la presencia de Adamari López o de los conductores que día a día contagian de positivismo y alegría de la gente en casa. Sin embargo, estar frente a las pantallas en un trabajo tan maravilloso tiene su lado negativo.

VER GALERÍA

Todas las mañanas, Adamari López sale muy temprano de casa para estar a tiempo en el set de Un Nuevo Día

Para la Chaparrita de Oro es perderse algunos momentos importantes junto a su familia por las mañanas, como despertar a su hija Alaïa, alistarla para ir al colegio y jugar con ella camino a clases. Sin embargo, tiene una forma eficaz de estar siempre en el corazón de la niña.

Loading the player...

@unnuevodia

Adamari siempre está al pendiente de su princesa gracias a la tecnología, como se pudo ver en el foro de Un Nuevo Día, mientras la conductora no estaba al aire. "Lo que mucha gente no sabe de Adamari López es que llega a Telemundo a las 4AM y no está en casita cuando su princesa Alaïa se despierta", explicó el staff del show matutino.

Notas relacionadas:

- Toni Costa comparte el tierno ritual de baile de Alaïa, antes de ir a la cama

- ¡De regreso a las barras! La hija de Adamari López y Toni Costa vuele a la gimnasia

"Pero ella la llama todas las mañanas para verla despertar y se llena de mucha energía para continuar", explicaron. Adamari se siente muy feliz de poder comunicarse con su hija, quien sabe que mamá trabaja por las mañanas, pero que en las tardes podrá verla, pues la acompaña a sus otras actividades.

VER GALERÍA

Adamari López llama todas las mañanas a su hija para saludarla y checar que esté lista antes de irse a la escuela

Adamari se queda muy tranquila al saber que en casa cuenta con el mejor de los apoyos para poder ir a trabajar desde las primeras horas del día. Su prometido y papá de la niña, Toni Costa, es quien suele llevar a la pequeña al colegio y lo hace con todo el gusto y el amor de un padre.

Loading the player...

Toni siempre juega con su hija en el auto mientras van camino al colegio o a cualquier actividad recreativa que la pequeña tenga programada por la mañana. Juntos cantan, cuentan chistes y Toni hasta logra platicar con la niña para que le cuente al mundo cómo se siente y qué es lo que más le gusta de lo que tiene en su agenda del día.

Alaïa, una niña llena de energía y con muchas actividades

Al igual que sus papás, Alaïa tiene una rutina fija que llena por completo su agenda. Además del colegio, la pequeña de cuatro años de edad practica equitación, tenis, natación, va a clases de ballet y en este verano está inscrita en un curso en el que convive con otros niños al aire libre.

VER GALERÍA

Alaïa es una niña feliz que se divierte mucho en cada una de sus actividades recreativas fuera de casa

A pesar de sus múltiples actividades, Alaïa sale a jugar al parque como toda niña de su edad. Y, por si fuera poco, se la pasa de lo más divertida con su papá aprendiendo a bailar. Y, por supuesto, los fans de Adamari López no podrían estar más felices con verla tan sonriente, activa y feliz.