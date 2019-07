Gabriel Soto disfruta de unas vacaciones por la Riviera Maya, en compañía de sus hijas

Mientras Geraldine Bazán disfruta de un increíble viaje por Europa, sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, se divierten de lo lindo en compañía de su guapo papá, Gabriel Soto. A través de sus redes sociales, el actor ha compartido algunos de los momentos más destacados de su estancia en ese paradisiaco lugar, en donde han podido disfrutar del verano en pleno.

A través de varios videos, el protagonista de telenovelas como Vino el Amor (Televisa) se ha dejado ver como todo un niño, dándose refrescantes chapuzones, desde un elevado trampolín natural, en los hermosos cenotes del lugar, mientras sus pequeñas miran con admiración como su papi no le teme a las alturas. Por otro lado, Elissa Marie, la mayor de sus dos retoños, demostró ser de lo más intrépida al aventarse de una tirolesa, para después caer en otro cenote.

El actor se ha mostrado muy feliz en compañía de sus pequeñas

Uno de los momentos que más ha conmovido al actor fue cuando sus hijas convivieron con la gente del lugar y participaron en un ritual Maya, en el que fueron envueltas en yerbas e inciensos. “Lo he dicho antes que no me gusta subir muchas cosas de las que hago con mis hijas, pero hay cosas que vale la pena compartir”, escribió el actor debajo de uno de los videos de su viaje.

Las pequeñitas participaron en un ritual Maya

“Hoy tuve la fortuna de enseñarles uno de los lugares más mágicos que hay. Y que mejor que recibiendo la energía positiva del universo con un ritual Maya. Agradeciendo a la madre naturaleza por todas las bendiciones”, agregó en su descripción.

Un verano único

El actor se encuentra muy emocionado por poder compartir estas vacaciones al lado de sus hijas, las primeras que pasan a solas, luego de su divorcio con Geraldine Bazán. Sin embargo, Gabriel reveló que solo compartirá con sus niñas una parte del verano, pues tendrá que regresar a cumplir con algunos compromisos laborales.

Gabriel Soto y sus pequeñas disfrutan juntos del verano

“La primera parte de las vacaciones me toca estar con mis dos chiquitas, vamos a pasar uno días en la playa”, dijo en entrevista con Televisa Espectáculos. "La segunda etapa de las vacaciones, en el mes de agosto, estoy en una gira de dos obras de teatro simultáneamente, una de ellas es Cleopatra Metió la Pata y la otra es La Homofobia no es Cosa de Hombres”, confesó.