¿Kylie Jenner extraña su amistad con Jordyn Woods?

Sin duda alguna, uno de los rompimientos más mediáticos en los últimos meses fue protagonizado por Kylie Jenner y Jordyn Woods, a quien la exitosa empresaria del maquillaje consideraba como su mejor amiga e incluso llegaron a compartir casa por varios años. Sin embargo, su amistad quedó fracturada luego de que Jordyn fuera captada en una fiesta en actitud cariñosa con Tristan Thompson, la expareja de Khloé Kardashian y padre de su hija, True.

VER GALERÍA

Jordyn y Kylie vivieron juntas durante varios años

Aunque fue doloroso para Kylie terminar su relación con su gran amiga, parece que el tiempo poco a poco ha ido sanando las heridas y ahora la socialité se encuentra mucho más tranquila y ha hablado respecto a lo que siente tras los acontecimientos que afectaron a toda su familia. "Creo que toda esta situación con Jordyn necesitaba ocurrir por alguna razón. Por mí, por ti, por todos", explica Jenner a su hermana Khloé, en uno de los avances del próximo capítulo de Keeping Up With the Kardashians (E!).

VER GALERÍA

Las jovenes eran muy unidas e inseparables

La menor del clan Kardashian-Jenner continuó hablando de su amistad con Jordyn y de cómo se siente ahora que ella ha salido de su vida. "(Ella) era mi red de seguridad. Vivía conmigo. Hacíamos todo juntas. Es como que yo decía: 'Oh, tengo a Jordyn. No necesito nada más'", admitió la madre de Stormi Webster para después dar a entender que ha superado el termino de su amistad. "A veces la gente está ahí por ciertas razones en ciertos momentos de tu vida y luego ya no lo están para otros", apuntó.

VER GALERÍA

Kylie Jenner poco a poco ha ido superando la fractura de su amistad

La menor de las Kardashians reconoció la fortaleza y calma que su hermana ha demostrado después de todo el escándalo, características que la misma Kylie admite ha aprendido de las mujeres de su familia. "Se supone que todo ocurre por una razón. Creo que este es el momento en el que necesitas dejar ir todo lo malo. Y ya sabes, solo los fuertes y leales sobreviven", dice Khloé a la bella Kylie.

Notas relacionadas:

- Ex de Khloé Kardashian, Lamar Odom, se arrepiente de haberle sido infiel

- Kylie Jenner confiesa: 'Nunca me haría cirugía, me da mucho miedo'

Una nueva amistad

A pesar de la mala experiencia vivida con Jordyn, Kylie Jenner parece estar dándole una nueva oportunidad a la amistad y por lo que ha dejado ver en sus redes sociales se encuentra lista para comenzar una nueva relación de amigas con Anastasia Karanikolaou, a quien los fans han comenzado a identificar como la nueva BBF de la hermana de Kim Kardashian.

VER GALERÍA

Anastasia Karanikolaou es la nueva mejor amiga de Kylie

En sus redes sociales, Anastasia también ha mostrado algunos de los divertidos momentos que comparte con Kylie y con la pequeña Stormi, con quienes ha compartido un increíble viaje a las islas Turcas y Caicos.