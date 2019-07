Michelle Renaud habla sobre el apoyo que recibió de Danilo Carrera durante su divorcio

La relación que ahora disfrutan Michelle Renaud y Danilo Carrera la construyeron desde hace tiempo y mucho antes de que se hicieran novios. De hecho, entre ellos siempre hubo una buena relación e incluso el actor estuvo a su lado durante uno de los momentos más difíciles en la vida de la actriz: su divorcio.

Michelle confesó que Danilo fue su gran apoyo durante su divorcio

Así lo confesó la misma Michelle durante una entrevista con varios medios de comunicación en donde habló de su relación con el actor de origen ecuatoriano. “Fue un gran apoyo (durante mi divorcio)… en enero yo lo busqué a él porque yo necesitaba como un amigo”, confesó la bella ojiverde.

Michelle y Danilo confirmaron su relación el pasado mes de junio

Fue entonces, según las declaraciones de Michelle, que nació el amor entre ellos y decidieron formalizar su relación. “De ahí empezó a darse algo más. Pero la realidad es que lo que yo más valoro de él es que es mi mejor amigo, antes que mi novio”.

VER GALERÍA

Además de novios, son mejores amigos

La actriz continuó hablando de la forma en la que lleva su noviazgo con el actor y de la historia que hay detrás de su relación. “Si no funciona la relación no me importa, porque es realmente mi mejor amigo”, agregó.

Más notas como esta:

- Danilo Carrera sobre el hijo de Michelle Renaud: ‘Es un niño hermoso, lo conozco hace mucho tiempo’

- Michelle Renaud hace la promesa más romántica en París pensando en Danilo Carrera

Un amor digno telenovela

Aunque en la vida real ya son pareja, en la ficción también los vimos como novios. Danilo y Michelle participaron en la novela de Las Hijas de la Luna (2018) donde dieron vida a Juana Victoria y Sebastián, unos jóvenes que lucharon contra todo para que su amor triunfara.

Loading the player...

A más de un año de que terminara el rodaje de la novela, Danilo y Michelle se reencontraron con sus compañeros del elenco el pasado fin de semana y dejaron ver la posibilidad de una segunda temporada del exitoso melodrama.