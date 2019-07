El repentino fallecimiento de Cameron Boyce tomó por sorpresa a toda una generación que todavía incrédula lamenta su partida. El impacto no sólo fue para sus miles de fans en el mundo o para sus familiares que lloran el lamentable suceso; su amiga y compañera de trabajo, Dove Cameron, también expresó lo triste que se sentía después de enterarse de la trágica noticia, pues se conocieron desde temprana edad y saber que no volverá a verlo le causó una profunda tristeza.

Dove Cameron y Cameron Boyce trabajaron juntos en la saga The Descendants, en donde su amistad se fortaleció

Por ello, la estrella de Disney que compartió el set con Boyce en la saga The Descendants, publicó un emotivo video para recordar, despedir y homenajear a su gran amigo. Desde su hogar, sentada frente a la cámara y visiblemente afectada, la actriz expresó que se sentía extraña de publicar algo sobre Cameron pues aun sentía el torbellino de emociones por la situación.

Antes de publicar su video, la joven contó que había ido a terapia, lo que le ayudó a desahogarse del dolor que la invadía por la lamentable pérdida. "Las últimas 72 horas se sintieron como dos semanas. Las he pasado intentando hacer que mis pensamientos y sentimientos se convirtieran en palabras que expresaran todo lo que sentía. Pero no tuve suerte. Al intentar resumir algo donde no existen palabras adecuadas en el idioma inglés, así que estoy algo perdida", inició en una carta que escribió para hablar sobre el tema.

"Solo he estado callada y llorando. Nunca había tartamudeado o sin poder hablar antes de esto. Mi sistema está en shock. Mi cerebro sigue confundido y lleno de hoyos. Pero intentaré escribir… Para Victor y Libby, ustedes son en los que pienso. Mi corazón sufre por ustedes. Estoy deshecha por ustedes. No estoy cerca de sentir lo que ustedes deben estar sintiendo y lo lamento mucho", expresó entre lágrimas.

"Nunca tendré las palabras suficientes para describir el dolor que siento y el amor que les guardo. Cameron fue una de mis personas favoritas en el mundo. Sé que no soy la única que lo piensa… Cameron era magia, era un ángel en la tierra. En los últimos seis años, cuando él solo tenía 14 de edad, Cameron me consoló de mis innumerables caídas, me ayudó durante mis desórdenes alimenticios, me ayudó a salir de una oscura relación y de un sinfín de crisis emocionales", reveló.

Cameron Boyce también trabajó con Sofia Carson y Booboo Stewart

Más que un compañero de trabajo, un amigo en quién confiar

En su emotiva carta, Dove recordó cómo fue trabajar con Cameron aún siendo unos niños. "Él me susurraba al oído los pasos de baile en televisión en vivo cuando yo no sabía ni lo que hacía, o sostenía mi mano suavemente para comunicarnos sin palabras pues sabíamos que pensábamos lo mismo. No puedo contar con mis manos las veces que arruinábamos las escenas porque no podíamos evitar hacernos reír", continuó bastante afectada.

Dove Cameron lamentó mucho la repentina pérdida de su gran amigo

Como una gran amiga, resaltó las virtudes de Cameron que no se veían en la pantalla chica. "Todos hablan de lo talentoso que era. Y sin duda era el más talentoso. La mayoría nunca lo sabrá, pero lo especial de Cameron fue que era quien era en esos momentos donde nadie miraba, en los momentos entre los grandes momentos, donde no tenía que ser bueno o amable, porque era el mejor", dijo aún con mucha tristeza.

"Era desinteresado, generoso, magnánimo. Un verdadero filántropo de solo 20 años, amado por todos que con suerte presenciaron su luz y su energía indescriptible. Cameron era el ejemplo de un ser humano", continúo para hacer honor al joven actor.

Entre lágrimas, Dove Cameron se despidió de su amigo con un emotivo mensaje

Para finalizar, Dove se despidió con la voz entrecortada por el llanto, que conmovió a los seguidores de ambos. "Adiós mi querido amigo y hermano. Dejas una estela y un abismo profundo que nunca se podrá llenar. Dejas a millones de personas a las que impactaste, los dejas llenos de esperanza y amor que son lo que son por ti. Así fue como pasaste tus cortos 20 años en esta Tierra... Adiós a mi ángel terrenal. Pasaré el resto de mi vida extrañándote y amándote".