Francisca Lachapel hizo una conmovedora confesión este miércoles junto a su amigo, el también presentador, Raúl González. La ex Nuestra Belleza Latina recordó los días de su infancia y los juguetes que marcaron aquellos días, esto luego de comentar una nota sobre Forky, el nuevo personaje de la cuarta entrega de Toy Story. Para sorpresa de Raúl, la dominicana contó cual había sido el juguete que siempre quiso y que no tuvo cuando era niña.

Francisca Lachapel reveló que de niña siempre quiso una muñeca Barbie y hasta la fecha no se ha comprado una

Francisca recordó aquel detalle de su infancia cuando Raúl le preguntó si había tenido un juguete que fuera su favorito, a lo que ella respondió negativamente por una triste razón que había detrás.

Luego recordó cuál había sido su anhelo. "No, siempre quise una Barbie, pero era muy carita y no me la pudieron comprar y me compraban una María Palito", contó sobre una muñeca más económica con la que las niñas jugaban en República Dominicana.

"No me la he comprado, fíjate. No me he dado ese gusto", dijo Lachapel recordando como el deseo que tuvo hace años parecía haber quedado en el olvido por las diversas situaciones a las que se enfrentó en su juventud.

Conmovido por las palabras de su amiga, Raúl le hizo una linda promesa: "Usted va a ser testigo de que yo le voy a regalar en cámara su Barbie a Francisca Lachapel. Será un gesto de amor desde mi corazón y lo voy a cumplir", expresó ante la sorpresa y emoción de la ex Nuestra Belleza Latina.

Raúl González le prometió a Francisca Lachapel que él le regalaría la muñeca que tanto quiso

Francisca Lachapel y la vida que no cambiaría por nada

A pesar de que no tuvo una infancia colmada de lujos, Francisca Lachapel recuerda aquellos años con mucho cariño. Ella misma se ha encargado de contarle a sus seguidores cómo eran los días junto a sus padres y hermanos en República Dominicana.

“Mi primera graduación. Un técnico en computadoras. Cierro los ojos y revivo lo orgullosa e importante que me sentía ¡imagínense! aprendí a manejar una computadora. Algo grande en ese entonces”, escribió junto a una foto de su primera graduación.

La situación no parecía mejorar cuando se mudó a Estados Unidos, en dónde pasó días de incertidumbre en los que por suerte se encontró con excelentes personas que siempre la ayudaron. Y aunque esos días quedaron atrás gracias a su esfuerzo y dedicación, Francisca los atesora en su corazón.

Francisca Lachapel recuerda con mucho cariño los años que pasó en República Dominicana

Ahora Francisca vive más plena que nunca y está lista para planear el día más feliz de su vida junto a su prometido, Francesco Zampogna, con quien recién viajó a Italia para convivir con su futura familia política. Aunque aún no ha anunciado la fecha en la que unirá su vida con el empresario de ascendencia italiana, parece que en Europa encontró algunas ideas para su gran día, pues fue invitada a una boda muy a la italiana.