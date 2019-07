Ximena Duque revela los motivos que la mantienen alejada de la televisión

Aunque Ximena Duque lleva algunos años alejada de la televisión, no lo ha sido así con sus fans, con quienes se mantiene en contacto a diario por medios de sus redes sociales. Esa cercanía que ofrecen estos medios ha servido para que la bella actriz pueda estar en contacto con sus seguidores, mostrándoles su día a día como mamá, empresaria y ama de casa.

Aunque sus followers agradecen que se mantenga en contacto con ellos, también quieren verla triunfando en las telenovelas y a menudo la cuestionan sobre su regreso a la pantalla chica. Sin embargo, parece que la actriz no tiene ningún proyecto actoral en puerta y tampoco es que lo esté buscando, pues actualmente se encuentra enfocada en otros asuntos.

Así lo hizo saber la colombiana, a través de un video en vivo que realizó en sus redes sociales en donde contestó a sus fans que la cuestionaron sobre sus planes para regresar a la televisión. “En Miami no se hacen muchas producciones lamentablemente, solamente está Telemundo que hace novelas y series. Vamos a ver, no sé la verdad cuándo se presente esa gran oportunidad de regresar a la pantalla chica, espero que sea pronto”, dijo de forma muy transparente y sincera.

La también presentadora aseguró no tener prisa para retomar su carrera actoral, insistiendo en que se trata de solo un receso y no de un retiro definitivo. “Estoy muy feliz disfrutando a mi familia, estoy muy feliz con mi empresa de los lentes, de la ropa de Luna que estoy sacando adelante y haciendo muchísimas cosas de bienes raíces. Como les digo: no estoy dejando la actuación a un lado simplemente estoy esperando por ese personaje importante que marque una diferencia importante en mi carrera y cuando llegue me verán de nuevo en la televisión”, puntualizó.

¿Quiere agrandar la familia?

En el mismo video, la actriz de telenovelas como Dueños del Paraíso (Telemundo) también respondió sin tapujos a la pregunta sobre si este receso de las telenovelas lo aprovechará para buscar darles un nuevo hermanito a sus dos hijos.

“Él (su marido) me dice que lo que yo quiera, así que no sé. La verdad es que estoy muy feliz con mis dos hijos. A veces me gustaría como darle una compañerita o compañerito a Luna por supuesto, pero también me gustaría hacer un par de proyectos más en mi carrera y pues ver qué pasa después o no sé. Pero definitivamente sí me gustaría tener uno más”, reconoció.