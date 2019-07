Familia de Cameron Boyce revela que él sufría de epilepsia, Michelle Obama y más famosos reaccionan

Tristes detalles se han revelado después de la muerte de la estrella de Disney Channel, Cameron Boyce, de veinte años de edad. El martes 9 de julio, la familia de Cameron publicó una declaración que confirma su condición médica. “El trágico fallecimiento de Cameron se debió a las convulsiones derivadas de una condición médica presente, que fue la epilepsia”, confirmó el vocero de la familia a ABC News. El comunicado informa que la familia está en proceso de organizar el funeral.

“Aún intentamos navegar a través de este momento extremadamente doloroso y continuamos solicitando privacidad para que la familia y todos los que lo conocían y lo amaban puedan llorar su pérdida y hacer arreglos para su funeral, que en sí mismo es agonizante.” Por desgracia, la estrella de Grown Ups murió el pasado 6 de julio. Sus colegas y otros miembros del mundo del entretenimiento han compartido sus reacciones a la trágica noticia. El martes, la ex Primera Dama Michelle Obama le dedicó unas dulces palabras.

MÁS: Cameron Boyce, estrella de Disney Channel, fallece a los veinte años

“Tuve la fortuna de compartir algunos momentos con Cameron en el set, en la Casa Blanca y en un proyecto de servicio; suficiente tiempo para reconocer que no solo tenía un increíble talento sino también un increíble corazón”, escribió Michelle junto a una foto de ella con el fallecido actor. “Envío mucho amor y abrazos a su familia, a sus amigos y a sus muchos, muchos admiradores.” La coestrella de Cameron en Descendants, Dove Cameron, también publicó un emotivo video.

“Durante los últimos seis años, desde que solo tenía catorce años, Cameron me ayudó a superar incontables problemas, me apoyó durante mis trastornos alimentarios, me auxilió para salir de una relación conflictiva y me acompañó en infinidad de fracasos”, dice la actriz en un conmovedor video. “No puedo contar con mis manos la cantidad de veces que arruinamos algo porque no podíamos dejar de hacernos reír uno al otro.” La familia de Cameron no ha comunicado los arreglos finales para los servicios fúnebres del artista.