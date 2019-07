La hija de Gaby Espino celebró con sus dos papás: Cristóbal Lander y Jencarlos Canela

Fue un día de fiesta para Gaby Espino y toda su familia. Y no es para menos, pues la mayor de sus dos hijos, la bella Oriana, celebró su cumpleaños número 11 el pasado 9 de julio. Por ser un día muy especial, la venezolana organizó una reunión familiar para festejar a su pequeña y a la que asistieron sus tíos, primos y uno que otro amigo de la actriz. Además, la jovencita contó con la presencia de dos de las personas más importantes en su vida: sus dos papás.

Así es, Cristobal Lander, padre biológico de Oriana, y Jencarlos Canela, padre del segundo hijo de Gaby y papá ‘adoptivo’ de la festejada, estuvieron presentes para acompañar a su hija en este día tan especial, en el que la pequeña no pudo estar rodeada de más amor. Juntos como familia cantaron el Happy Birthday y le ayudaron a soplarle a las velitas del pastel. Además, también disfrutaron de una deliciosa comida en la que los hot dogs fueron los protagonistas del menú.

A través de sus redes sociales, la hermosa protagonista de telenovelas como Mundo de Fieras (Televisa) compartió algunos detalles del ínitimo festejo, en donde pudimos notar la presencia de Cristobal, Jencarlos, quien iba acompañado de su novia Danna Hernández; así como la señora Mariela Rugero, madre de Gaby, y al presentador Jorge Bernal, quien es muy amigo de Espino.

Además, ambos famosos dedicaron lindas palabras a la cumpleañera en sus respectivas redes sociales. “Ya son 11 años desde aquel día que cambiaste mi vida. Me enseñaste el verdadero amor, también me enseñaste a aceptar la voluntad de Dios, convirtiéndome en una mejor persona. A aceptar que no seré el padre de todos los días, pero eso no implica que no me ames y respetes como tú papá, me enseñaste a ser fuerte”, escribió el guapo actor agradeciendo también a Canela y Espino por cuidar y proteger a su retoño.

Amor incondicional

Por otro lado, Jencarlos compartió un video en el que se le ve disfrutar de la compañía de Oriana, quien presume feliz el anillo que su papá ‘adoptivo’ le regaló como símbolo del compromiso que ha adquirido al verla y aceptarla como si fuera su propia hija.

“¡Felicidades loquita! Este anillo es símbolo del amor incondicional que siento por ti y de la promesa que te hice de siempre apoyarte y estar ahí por ti en esta vida y en la que sigue. ¡Nos escogimos!”, escribió junto a su tierno clip.