¿La hermana gemela de Kylie Jenner? Mira la doble de la empresaria

Es la multimillonaria más joven y una de las chicas más influyentes del mundo. Kylie Jenner ha acumulado fortuna y fama y por eso no nos extraña que tenga detrás un gran número de seguidores que quiera seguir sus pasos, pero ninguna de sus fanáticas ha cambiado tanto su apariencia física como Kristen Hancher, la joven que está revolucionando las redes sociales por su gran parecido con la menor del clan Kardashian-Jenner.

Y es que esta chica tiene los mismos labios, la misma cabellera larga y oscura, color de ojos y ¡hasta sabe cómo posar como Kylie! De hecho, Kristen se dedica a copiar las publicaciones que Kylie Jenner sube a sus redes sociales, y el parecido entre ambas es increíble. Un fenómeno parecido al caso de la disk jockey Chantel Jeffries, que hace un año apareció en el Festival de Cine de Cannes pareciéndose tanto a Kim Kardashian que por un momento surgió la duda de si la socialité había asistido por primera vez al evento de la ciudad francesa. Esto también nos recuerda al gran parecido que tiene otra de las famosas hermanas, Khlé, con la cantante Karol G.

En el pasado hemos visto otros dobles de Kylie con unos rasgos muy similares a los suyos, pero Kristen es la que más ha asombrado a los fans de la empresaria, tanto así que no son capaces de distinguir quién es quién: “Espera, ¿cuál de las dos es Kylie?”, “Esto parece brujería”, “Si me dijeran que eres la sexta hermana Kardashian me lo creería”, “La más parecida de todas”, “Honestamente, no sé cuál es cuál” y muchos más comentarios. ¿Será esta la gemela perdida de Kylie?