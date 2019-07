Ashton Kutcher y Mila Kunis triunfan como cantantes con el éxito infantil 'La Vaca Lola'

Sin duda alguna, ser hijo de Mila Kunis y Ashton Kutcher debe ser una de las experiencias más divertidas. Y es que si por algo son conocidos, es por ser una pareja con un sentido del humor único. Así lo demostraron en una reciente publicación que el actor hizo en sus redes sociales, en la que además de dejar en claro que tiene una muy buena pronunciación en español, también dejan en claro lo mucho que se implican en la vida de sus dos hijos: Isabelle y Dimitri.

En un video compartido por Ashton, podemos ver como la pareja se divierte mientras cantan al ritmo de la clásica canción infantil La Vaca Lola, en un casi perfecto español, que por cierto dejó a más de uno de sus fans sorprendido por su excelente pronunciación. “Un dueto de los Kutcher, la mejor canción infantil, La vaca Lola”, escribió el histrión junto a su video.

“La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola”, se escucha decir al protagonista de películas como Jobs. Por su lado, Mila le contesta: “tiene cabeza y tiene cola”. Para finalizar, la pareja une sus voces para rematar la canción y al mismo tiempo cantan: “y hace muuuuu”.

El simpático video se ha convirtió en un éxito viral instantáneo y hasta el momento tiene más de un millón 400 mil reproducciones y miles de comentarios en los que sus seguidores, como Zoe Saldana o Giselle Blondet, se dijeron identificados, pues confesaron que en ocasiones, las canciones que escuchan sus pequeños se quedan en la mente por mucho tiempo.

Desmienten una separación

Fieles a su sentido del humor, Mila Kunis y Ashton Kutcher han encontrado la mejor manera de poner un alto a todos los rumores sobre una supuesta ruptura entre ellos y la custodia de sus dos retoños. En un video publicado recientemente, la joven pareja se burló de una revista que en su portada daba por hecho que entre los actores todo había terminado.

En el video, Ashton pregunta a Mila: “Nena, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre?”, a lo que ella responde: “Todo ha terminado entre nosotros”, mientras señala la fotografía en la portada de la revista. “¿Todo ha terminado entre nosotros? Oh, por Dios, ¿qué vamos a hacer?”, exclama él en tono de broma. “Me siento sofocada”, comenta ella mientras lee un renglón en el tabloide. “¿Te sientes sofocada por mí? Oh, he sido muy dominante, ¿no es así?”, ríe Ashton. La pareja continuó con su ‘actuación’, pero no pudo evitar las risas al leer que de acuerdo a lo publicado, ella se había llevado a los niños porque el tenía un “oscuro secreto”.