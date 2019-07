Cristóbal Lander y el mensaje dedicado a su hija en el que incluyó a Gaby Espino y Jencarlos Canela

Para Gaby Espino hay días especiales en su calendario, como las fechas de nacimiento de sus dos hijos. El día de hoy, su hija mayor, Oriana Lander, celebra un año más de vida. La niña, fruto de su relación con el también actor Cristóbal Lander, cumple 11 años y sus padres no podrían estar más orgullosos de ella. A través de sus redes, el papá de ‘Ori’ le dedicó una emotiva felicitación de cumpleaños, en la cual también está incluida Gaby Espino, así como Jencarlos Canela, quien adora a la cumpleañera como si fuera su propia hija.

“Ya son 11 años desde aquel día que cambiaste mi vida, me enseñaste el verdadero amor, también me enseñaste a aceptar la voluntad de Dios, convirtiéndome en una mejor persona, aceptar que no seré el padre de todos los días, pero eso no implica que no me ames y respetes como tú papá, me enseñaste a ser fuerte”, escribió el venezolano en sus redes sociales, junto con una foto en la que aparece al lado de su hija.

“Cada despedida era un aprendizaje que después de 11 años siguen intactos, me enseñaste a compartir ese amor con otra persona Jencarlos Canela, como también ver a tu mamá Gaby Espino como una gran aliada, y por último ver como Paula Bevilacqua te amaba. Por eso y muchas cosas más te amo hija querida. Feliz cumpleaños”.

En este mensaje, Lander también se refirió a su esposa, Paula Bevilacqua, con quien tiene dos hijos, Cristóbal, de 6 años, y Massimo, de 3.

La buena relación entre Gaby y los padres de sus hijos

Gaby Espino y Cristóbal Lander estuvieron juntos por cuatro años, de 2007 a 2011. Tras su separación, cada uno rehízo su vida; él conoció a Paula Bevilacqua, mientras que la actriz se enamoró de Jencarlos Canela, con quien tuvo a su segundo hijo, el pequeño Nickolas.

Tras varios años de amor, Gaby y Jencarlos decidieron separarse en 2014. A pesar de esto, el artista de origen cubano tiene una relación cercana con ella por el bien de los niños. Aunque ‘Ori’ no es su hija biológica, él la quiere como tal y en más de una ocasión así lo ha demostrado. Jencarlos no solo lleva una excelente relación con su ex y los niños, sino que también con Jencarlos. En redes sociales, sus seguidores han sido testigos de ello.