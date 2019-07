Mario Lopez y su esposa dan la bienvenida a un varoncito, ¡mira la primera foto!

¡ Mario Lopez y su esposa, Courtney Lopez, dieron la bienvenida a otro miembro de su familia! La linda pareja anunció la feliz noticia del nacimiento de su tercer hijo el lunes 8 de julio. Mario y Courtney, padres también de Gia Francesca, de ocho años de edad, y de Dominic, de cinco años, compartieron su emoción con fotografías de su recién nacido varoncito. Los orgullosos papás también aprovecharon la oportunidad para revelar su nombre.

VER GALERÍA Mario Lopez y su esposa dieron la bienvenida a su familia a su tercer bebé a Foto: @mariolopez

“¡Es un NIÑO! Un bebé saludable y hermoso… Santino Rafael Lopez”, el reportero de Extra escribió y agregó su admiración a su esposa. “El bebé y su mamá están muy bien. ¡La señora Lopez se portó como una campeona!” Junto al texto, el papá de 45 años de edad publicó una galería de imágenes de su gran día.

En una imagen, Mario está de pie al centro de una sala, aún con vestimenta quirúrgica, mientras sostiene en sus brazos a su hijo recién nacido. En otra muestra cómo su esposa se relaja en su cama después del parto. Por último, el conductor muestra una fotografía en primer plano de su pequeño con los ojos cerrados y una sonrisa para la cámara.

Mario y Courtney ya habían publicado el primer ultrasonido del bebé Santino y revelaron que todavía desconocían su género. “¿Creen que tengamos un niño o una niña? Juzgando por la boca de pato en la segunda imagen, yo diría que es niña…” Resulta claro que ambos estaban equivocados, pero ahora celebran la llegada del Lopez más joven.

VER GALERÍA La pareja anunció la feliz noticia en redes y publicó fotografías del recién nacido, además de revelar su nombre Foto: @mariolopez