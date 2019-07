La hija de Catherine Zeta-Jones se ve mayor y glamorosa en el desfile de moda de Fendi

En fechas recientes Catherine Zeta-Jones disfrutó una glamorosa cita con su hija de 16 años de edad, Carys Douglas. Madre e hija viajaron a Roma para asistir al desfile de modas de Fendi Couture el 4 de julio. La hija de Catherine y Michael Douglas lució mayor e impresionante con un vestido sin mangas color oliva y escote en V. La chica optó por llevar su oscuro y largo cabello alaciado. Catherine, de 49 años de edad, también causó impacto con un vestido envolvente color rojo y un elegante peinado recogido. El fascinante dúo se sentó en primera fila para el desfile de modas, el cual rindió homenaje al fallecido director creativo de la marca, Karl Lagerfeld .

La actriz y su hija asistieron al desfile de modas de Fendi en Roma

Carys está acostumbrada a la atención pues con frecuencia acompaña a su madre a eventos de alfombra roja. Catherine también hace publicaciones en las redes sociales sobre sus hijos, incluso Dylan.

En marzo, la orgullosa mamá presumió las habilidades musicales de su hija con un video en el que Carys canta y toca el piano. Junto a la publicación, la actriz escribió: “Día Internacional de la Mujer. Mi hija Carys cuando era bebé pero hoy, con su maravilloso panorama del mundo… y sus ambiciones para crear uno mejor… Eres excepcional”.

El año pasado, el dúo de madre e hija engalanó la portada de la revista Town&Country . “La moda ha sido muy importante en mi vida porque mi mamá es como un icono de moda para mí”, comentó Carys a la publicación.

Carys lució mayor y glamorosa en el evento

En la entrevista, la adolescente también admitió que no siempre le agradó el hecho de que la vincularan a sus famosos padres. “Cuando era más joven no me gustaba la idea de tener este apellido, este rollo de la ‘Dinastía Douglas’. Creo que lo que más me disgusta es que la gente piense que no trabajo duro para merecerlo, que no necesito trabajar duro para eso”, confesó. “Que todo lo que hago me es dado cuando, honestamente, siento que constantemente necesito probarme, para demostrar que no solo soy la hija de mis padres”, dijo la chica.