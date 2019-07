Khloé Kardashian enfrenta las críticas por regalar a su hija un mini Bentley de juguete

Aunque la pequeña hija de Khloé Kardashian cumplió un año de edad hace unos meses, la niña ya tiene su propio automóvil de lujo. La hermana de Kim Kardashian consintió a su hija con una versión mini y de juguete de un Bentley en color rosa con brillos. La también empresaria compartió en sus redes sociales la reacción de su hija, quien parecía fascinada con el vehículo de una plaza, el cual, según el sitio web de Luxury Kids Car Club tiene un precio de $2,000 dólares.

Loading the player...

El cochecito de juguete está súper equipado, pues cuenta con un cómodo asiento, además de conexión de Bluetooth para reproducir música, volante, espejos y hasta su propia placa con su nombre… ¡es la auténtica reproducción de un Bentley! Este mini automóvil es muy similar al que los primos de la bebé han recibido en otras ocasiones. Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y el rapero Travis Scott, tiene su propio mini Bentley, mientras que Chicago –la menor de los tres hijos de Kim Kardashian y Kanye West—es la dueña de una mini SUV idéntica a la de su mamá.

VER GALERÍA La bebé de 14 meses causó controversia con su Bentley a escala

Más notas como esta:

- ¡Amor verdadero! Khloé Kardashian encontró la verdadera felicidad en su hija True

- El baile más tierno de True, la hija de Khloé Kardashian que arrancó una sonrisa a sus fans

Y ella responde a los comentarios negativos

Khloé compartió con sus fans la reacción de su hija ante su nuevo regalo, sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales la criticaron, ya que consideraron que ese juguete no era apropiado para la niña, además de destacar que era un exceso. Un seguidor de Khloé escribió debajo de la publicación su opinión acerca del mini Bentley y para sorpresa de todos, la propia Khloé le respondió de una forma diplomática, explicando sus motivos para consentir a su hija con tremendo regalo.

VER GALERÍA La empresaria defendió la forma en la que mima a su hija

“Otra Kardashian en un Bentley. Ustedes son ajenos a cómo se ven sus gastos excesivos en el mundo exterior. Realmente amaba la historia de su familia y ahora no puedo dejar de ver como gastan todo su dinero en cosas tan materiales sin valor. Es muy triste”, comentó el seguidor de Khloé.

La presentadora de Revenge Body respondió a este comentario, en el cual se hacía referencia a su bebé. “Umm, ¿si sabes que no es un Bentley real? Es un juguete”, escribió. “No hay razón para ponerse triste por un bebé a bordo de un coche de juguete. De cualquier manera, lamento que te sientas así, ¡pero espero que tengas un buen fin de semana! Enfócate en las cosas que te hacen feliz. Sonríe”.

VER GALERÍA De la forma más educada, Khloé enfrentó a un usuario en las redes que la criticó por el mini Bentley de True

Pero ahí no terminó la discusión en redes… pues el mismo usuario contestó a Khloé: “Solo creo que es algo en lo que hay que pensar. Siempre se puede mejorar como personas y me incluyo a mí mismo al 100%".

Khloé reviró y contestó con una extensa respuesta. “Personalmente, no creas que todo lo que 'hacemos es gastar dinero en materialismo sin valor'. No estoy aquí para demostrar lo que hago y lo que no hago. Pero lo que puedo decir es que puedo mirarme en el espejo y dormir bien por las noches. Puedo hacerlo porque sé que soy una buena persona y la vida tiene que ver con el equilibrio. Sí, elijo consentir a mi hija, tanto con amor como con elementos materiales. También será criada con valores, responsabilidades, tareas, respeto, autoestima, amor... Todos trabajamos duro y somos capaces de gastar nuestro dinero de la forma que elegimos. Espero que eso sea lo que llegue al 'mundo exterior': liderar con amor por encima de cualquier otra cosa".