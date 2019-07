Alex Rodriguez consuela a Jennifer Lopez, tras enfrentar su show más complicado

Jennifer Lopez se encuentra en medio de una increíble travesía por Estados Unidos y algunas partes del mundo gracias a su show It’s My Party. La gira de la cantante ha resultado todo un éxito a donde quiera que va y ella se ha mostrado más entregada que nunca en el escenario. Sin embargo, no todo tiene que ser miel sobre hojuelas y mucho menos cuando se trata de un tour, pues las horas de trabajo, ensayos y cambios de temperatura tarde o temprano cobran factura al cuerpo.

Justo fue lo que le sucedió a JLo durante su paso por Las Vegas, en donde como siempre sorprendió a su público con su potente voz y sus espectaculares coreografías. Sin embargo, la salud de la cantante no estaba al 100 y mucho menos su voz, pues momentos antes de salir al escenario, la ‘Diva de El Bronx’ tenía la garganta cerrada. Aun así, la intérprete de Dinero salió a entregarlo todo y dejó muy satisfechos a sus fans.

En un video compartido por Jen, se puede obserbar como tras finalizar el recital, la estrella del pop no pudo evitar romper en llanto al sentir que al no estar su voz en la mejor condición, no había podido dar lo mejor de sí. Para fortuna de la también actriz, Alex Rodriguez, su prometido, estaba ahí para consolarla y para decirle que el show había sido de lo mejor. “Ha sido el mejor show que he visto en lo que va de la gira”, dijo el expelotero de los Yankees a su novia y a todo su equipo. “Cada día lo hacen mejor”, agregó.

Sin embargo, la intérprete no lograba consolarse. “No estoy feliz conmigo misma”, le dijo a Alex mientras caminaban al camerino. “¿De qué hablas?, tu voz sonó increíble allá afuera”, agregó el exbeisbolista. Además del drama por su voz, la cantante tuvo un pequeño percance arriba del escenario, pues durante la primera canción se golpeo un poco fuerte en la cara con su micrófono. Afortunadamente no el incidente no pasó a mayores.

Su primer encuentro

Sin duda alguna, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez son una de las parejas del momento. Sus demostraciones de cariño públicas y la química que hay entre ellos se ha robado el corazón de miles alrededor del mundo. Sin embargo, pocos saben que la historia de amor de JLo y A-Rod comenzó a escribirse hace más de 14 años, cuando incluso ambos estaban casados con los padres de sus hijos.

Así lo confesó la misma JLo, quien en una reciente entrevista habló de cómo fue ese primer encuentro con su futuro esposo. “Nos dimos la mano y sentí una rara electricidad como por tres segundos”, dijo a la revista Sports Illustrated sobre aquella tarde del 21 de mayo, día en el que, sin saberlo, su historia de amor comenzaría a escribirse.