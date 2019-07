Cameron Boyce, estrella de Disney Channel, fallece a los 20 años

La estrella de Disney Channel, Cameron Boyce, falleció a la edad de 20 años. El joven actor murió en la mañana del sábado 6 de julio, después de sufrir una convulsión que resultó de una afección médica que padecía desde hace tiempo. Un portavoz de la familia confirmó la noticia a través de ABC News, mediante un comunicado: "Informamos con profundo dolor de que hemos perdido a Cameron. Falleció mientras dormía debido a una convulsión, resultado de una afección médica por la que estaba siendo tratado".

Cameron Boyce murió a los 20 años, la mañana del sábado 6 de julio

"Sin duda, el mundo ha perdido una de sus luces más brillantes", continúa el comunicado. “Su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y lo amaron. Estamos absolutamente desconsolados y pedimos privacidad durante este duro momento en el que lloramos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano".

Cameron saltó a la fama gracias a la serie de Disney Channel, Jessie, y más tarde con la exitosa saga Descendants, la cual está por estrenar la tercera parte de esta película en agosto. Además, prestó su voz al personaje principal de la serie animada Jake and the Never Land Pirates.

Cameron con la familia de Descendants 3 Sofia Carson, Dove Cameron and Booboo Stewart

Uno de los primeros famosos en expresar públicamente sus condolencias fue Kenny Ortega, director de las películas de Descendants. "Mi amor, mi luz y mis oraciones están con Cameron y su familia. Cameron trajo amor, risa y compasión con él siempre que estaba con él. Su talento, inconmensurable. Su amabilidad y generosidad, desbordante".

"Ha sido un honor y un placer indescriptible conocerlo y trabajar con él. Te veré de nuevo en todo lo bello y amoroso, mi amigo. Buscaré en las estrellas tu luz. Descansa en paz Cam. Siempre serás mi Forever boy!”, agregó.

Kristin Chenoweth dijo estar “devastada” por la terrible pérdida. La coprotagonista de Cameron y su supuesta exnovia, Brenna D’Amico solo comentó un corazón en los comentarios. Christina Milian dijo que lo sentía y deseó a su amigo un descanso eterno.

Uno de los mensajes más desgarradores provino de la actriz Skai Jackson, su hermana menor en la ficción Jessie, quien a través de sus redes sociales compartió algunas fotos de ella junto al fallecido actor. "Ni siquiera sé por dónde empezar... no tengo palabras. Nunca pensé que en un millón de años estaría escribiendo esto. Cam, eras un chico muy especial. Mi corazón estará roto por siempre”.

"Estoy tan feliz por haber pasado todos esos días contigo en el set, me diste los mejores abrazos", continuó. "Desearía haberte abrazado con más fuerza cuando te vi hace un par de meses. Muchas gracias por ser el hermano mayor que nunca tuve ... ¡Estoy tan triste y no puedo dejar de llorar! Te quiero mucho. ... vuela alto".

Enviamos nuestros más profundos pensamientos y condolencias a los seres queridos de Cameron.