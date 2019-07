Becky G solo quiere estar cerca de Sebastián Lletget . El 4 de julio la cantautora publicó una serie de fotografías de su novio del L.A. Galaxy en sus redes sociales con el texto: “Alexa, toca Home de Michael Bublé”. Becky viaja ahora hacia el concierto Pal Mundo en Amsterdam el 6 de julio y también estará lejos de su amor durante la mayor parte de este mes para la sección europea de su gira Becky G. Todo cambió cuando las dos superestrellas latinas se conocieron en 2016 gracias a la coestrella de Becky en Power Rangers, Naomi Scott (ahora la princesa Jasmine en la película Aladdin) y su esposo, Jordan Spence.

La cantante de Un Mundo Ideal comentó: “qué locura la rapidez con que ha pasado el tiempo. Adoro que eres un hombre de palabra; que eres un hombre de ambiciones. Inspiras a muchas personas, en especial a mí. Estoy orgullosa de ti”

En una entrevista con Mega 96.3 , la artista admitió que en un principio no quería conocer a alguien, pero cuando vio un video de Sebastián no pudo creer lo atractivo que le pareció. Desde entonces, Becky nunca tiene suficiente de su novio futbolista argentino-estadounidense. La pareja hizo su debut en la alfombra roja en octubre 2016 para los Latin American Music Awards, donde Becky actuó y ganó el premio a la Artista Femenina Favorita en Pop/Rock. Desde ese momento se les puede ver apoyándose uno al otro en sus más grandes momentos (en los partidos de soccer de él y en todas las actuaciones musicales y ceremonias de premiación de la industria de ella).

La intérprete de Becky from the Block y su mediocampista de soccer celebraron su tercer aniversario en fechas recientes. Ella publicó una fotografía súper linda de ambos en la playa, donde ella posa sobre sus hombros, con este texto: “1,095 días. Son muchos días. Muchos días separados, días especiales juntos, muchas aventuras, algunas temibles, otras emocionantes. Ha sido una travesía de crecimiento, en pareja e individualmente. Me gusta crecer contigo. Estoy feliz de haber dicho ‘sí’ a ser tuya… Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Yo te apoyo siempre y tú a mí”.