Las festividades por el 4 de Julio reúnen a la familia y los amigos, ¡y lo mismo ocurre con las celebridades! Dado que el Día de la Independencia de Estados Unidos es una ocasión perfecta para tomar una fotografía familiar, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez capturaron un feliz momento con todos sus hijos. El 4 de julio, A-Rod compartió en las redes sociales una hermosa fotografía familiar en la que él y su prometida aparecen junto a los hijos de JLo, Max y Emme, de once años de edad, y las hijas del atleta, Natasha, de catorce, y Ella, de once años.

A-Rod compartió una tierna fotografía familiar para desear feliz 4 de julio a sus admiradores. Foto:@arod

Junto a la imagen de la familia de seis integrantes, el ex beisbolista escribió: “Hoy, todos celebramos la maravillosa libertad que tenemos como estadounidenses. De nuestra familia a la suya, ¡que todos tengan un feliz y seguro 4 de julio!”. En las historias de su propio perfil de redes sociales, la cantante publicó un video donde ella usa un festivo filtro del 4 de julio y la canción por excelencia para esta fecha se escucha como fondo: Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen.

La estrella de 49 años de edad ha cosechado grandes éxitos sobre el escenario, pues se encuentra en medio de su gira de conciertos en honor a su próximo cumpleaños, It’s My Party Tour. La celebración anual debió ser un agradable descanso para la intérprete de Medicine, para quien este 2019 ha sido muy ocupado. Antes de la gira, JLo fue vista en el set de su siguiente película, Hustlers, en la que trabajará junto a Cardi B , Constance Wu y Julia Stiles.

JLo ha estado increíblemente ocupada con las presentaciones de su It’s My Party Tour.

Mientras tanto, su futuro esposo viajó en fechas recientes a Londres para asistir a la serie de las Grandes Ligas de Béisbol y apoyar a su antiguo equipo, los Yankees, contra los Medias Rojas. El evento deportivo, en el que fungió como comentarista, resultó ser el mismo partido en el que el príncipe Harry y Meghan Markle sorprendieron a los fanáticos de la realeza con su inesperada asistencia.

A-Rod viajó a Londres para presenciar el partido de béisbol entre los Yankees y los Medias Rojas. Foto: @arod

Junto a una secuencia de fotografías de su viaje, el hombre de 43 años escribió: “¡Regocijado por mirar el juego que he vivido y amado por tanto tiempo a través de los ojos de una nueva generación de fanáticos! Londres, has estado fantástico hasta este momento. Estoy ansioso por #LondonSeries este sábado y domingo con FOX y ESPN”.