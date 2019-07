Angélica Vale tiene muy lindos recuerdos de su infancia, una etapa que disfrutó a lo grande graicas al cariño y los cuidados de sus famosos padres Angélica María y Raúl Vale. Aunque conocía de cerca cómo era la vida de la farándula, la hoy actriz y cantante creció en una calle bastante tranquila en la que conoció al primer niño que se robaría su corazón: nada más que Luis Miguel. En ese entonces, cuando el cantante apenas iniciaba su camino a la fama, su papá, Luisito Rey, estaba convencido de que Angélica sería la chica ideal para su hijo.

Angélica Vale creció muy cerca de donde vivió Luis Miguel cuando era niño

"Luis Miguel era mi vecino. Se mudó a la casa grande, esa de la serie. Esa casa grande quedaba a cuadra y media de mi casa", dijo sonriente al programa Confesiones. "Era mi amiguito Mickey. ¡Yo moría por él!", agregó recordando los detalles de su primer amor platónico.

Angélica escuchaba a la gente hablar de Luisito Rey como una persona muy difícil, pero a ella le agradaba mucho. "Todo mundo decía 'Luisito Rey es muy malo', a mí me cayó muy bien porque decía que yo me iba a casar con su hijo", confesó entre risas.

La hija de Angélica María recordó muy contenta el crush que tenía por Luis Miguel, aunque no se imaginaba que tiempo después miles de chicas sentirían algo parecido por él, aunque tenía un lugar especial en la vida del cantante. "Cuando ya se vuelve famoso y empieza a cantar yo lo conocía, yo iba a las ruedas de prensa y a los rollos de fans porque yo era la vecina", agregó con su singular sentido del humor.

Luis Miguel y Angélica Vale se llevaban muy bien de niños

A pesar de que Angélica veía que Luis Miguel se convertía en todo un galán, a ella no le importaba porque en su mente resonaban las palabras de Luisito Rey. "El papá decía que yo me iba a casar con él". Y entre risas agregó: "Yo decía: 'No me importa que ande con Lucerito, ¡no me importa! Yo me voy a casar con él".

El destino que por poco los une, y el mismo que los separó

Poco a poco la fama de Luis Miguel y Angelica Vale empezaba a despegar. Mientras él construía su camino como cantante, ella actuaba en un show infantil en un conocido hotel de la Ciudad de México, espectáculo al que Luis Miguel y Alejandra Guzmán iban a verla seguido.

Angélica Vale hoy está más feliz que nunca con la familia que formó junto a Otto Padrón y sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás

El papá de Luis Miguel estaba interesado en que Luis Miguel trabajara junto a ella en el show, y le pedía a la abuela de Angélica -Angélica Ortiz-, que le diera un papel. "Y ya por fin cuando ya lo iba a meter porque un niño ya se iba a salir y quedaba como un acto libre, grabó el disco y ya nunca entró", recordó ella como la oportunidad que nunca tuvo con él.

A pesar de que tomaron caminos diferentes, Angélica Vale está muy contenta con las decisiones que tomó, pues aunque creció en un ambiente en el que abundaban las adicciones, no cayó en ninguna de ellas.

En cambio, hoy además de tener una carrea sólida, vive plena en su vida personal. Angélica Vale está casada con Otto Padrón, con quien formó una bella familia. Ambos son padres de Angélica Masiel y Daniel Nicolás, dos niños que la llenan de alegría día y a día y a quienes cuida y mima tanto como sus padres y su abuela hicieron con ella.