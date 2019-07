La gira It's my Party de Jennifer Lopez será inolvidable no sólo para la cante que celebra con este tour su cumpleaños número 50, sino también para sus fans, en especial para una latina que recién hizo su sueño realidad. Connie Peña, una empresaria mexico-peruana que se caracteriza por ser la doble de la cantante, asistió al concierto que JLo recién ofreció en Minnesota, y fue ahí en donde después de años por fin pudo conocer a su ídolo musical.

Jennifer Lopez continúa con su gira It's my Party, con la que celebra su cumpleaños número 50

Connie logró un meet & greet con la estrella originaria de Nueva York, quien quedó impactada con el parecido físico que hay entre ambas. La reacción de JLo no sería para menos, pues la joven imitadora guarda grandes similitudes con ella, tanto que en la foto de recuerdo de las chicas, algunos de los fans de ambas no logran diferenciar quién es quién.

"Nunca he estado tan nerviosa en mi vida. Tenía un millón de preguntas y palabras en mi mente. Pero estando cara a cara me puse tan nerviosa que ni siquiera pude hacerle una pregunta. Lo único que pudo salir de mi boca fue agradecerle por ser quien es y por la gran motivación que ha tenido para mí", escribió Connie después de conocer a la artista.

"Fue una bendición para ella, su reacción y su sonrisa para mí y el abrazo que nos dimos la una a la otra fue inolvidable. Al escucharle decir 'nos encontramos', ¡mi corazón se llenó de alegría!", contó sobre ese emocionante momento para ambas.

La admiradora y doble de JLo sorprendió a la cantante con su gran parecido a ella

Connie no sólo se parece a la Diva del Bronx, también es su gran admiradora y tiene un show especial para rendirle tributo. El parecido entre ambas es tan grande que en varias ocasiones a la joven la han confundido en la calle con la cantante, pues su peinado y maquillaje están recreados paso a paso para lucir como ella.

Jennifer Lopez y la gira más especial

Antes de salir de casa para arrancar con su gira mundial, Jennifer Lopez ya se mostraba bastante emocionada por celebrar su cumpleaños de la manera que más le apasiona: sobre el escenario. Por ello es que creó el tour It's my Party, que coincidirá con su cumpleaños número 50, a celebrarse el próximo 24 de julio.

Jennifer Lopez se comprometió con Alex Rodriguez en marzo pasado

A la par, Jennifer se encuentra en su momento más pleno, pues además de ser la orgullosa madre de Emme y Max dos niños muy talentosos, a quienes tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony, pronto volverá a escuchar las campanas de boda.

En maro pasado Jennifer Lopez se comprometió con su actual pareja, Alex Rodriguez, con quien mantiene una relación amorosa desde 2017. Aunque los planes para el gran día aún no están del todo detallados, es una de las fechas que sus seguidores esperan con mucha emoción.