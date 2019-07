Sebastián Rulli dedica la felicitación más romántica a Angelique Boyer por su cumpleaños

Para Sebastián Rulli hay fechas muy especiales en su calendario, como el cumpleaños de su novia, Angelique Boyer. Este 4 de julio, la actriz de origen francés cumple 31 años, y su novio tuvo las palabras más dulces para la festejada, con quien tiene una bonita relación desde hace más de 4 años.

VER GALERÍA

A través de sus redes sociales, el actor de El Último Dragón le dedicó un lindo mensaje de cumpleaños a Angelique, además de acompañar esas palabras con dos fotos inéditas. En la primera imagen, se aprecia a ‘Angie’ con un semblante despreocupado, mientras que la segunda foto se trata de una selfie en la que aparecen ambos muy sonrientes con unos lentes de sol.

VER GALERÍA

“Pasa el sol luego la luna, así pasan los días. Tú estás en todos ellos. Tu eres mi luna porque te sueño, tú eres mi sol porque me iluminas. Eres Mi Vida. ¡Feliz cumpleaños mi cielo! Por muchos días de fiesta y amor a tu lado ¡Te deseo lo mejor Siempre! Te amo, Angelique Boyer”, escribió el enamorado actor de 43 años a su amada.

Reflexión de cumpleaños

Hace unos días, Angelique compartió con sus miles de fans unos pensamientos en torno a esta nueva vuelta al sol. La bella actriz usó sus redes sociales para publicar su selfie más natural; sin gota de maquillaje y con una expresión serena.

"Esta semana cumplo años. Cumplo 18 y 13 de experiencia, así más vale que cuenten los años, ¿verdad? Los 30’s han sido increíbles para mí. Soy más feliz. Que mejor que empezar la semana, el mes y casi mi nuevo año de vida con mucha gratitud", indicó Angelique.

VER GALERÍA

"Agradezco por cada oportunidad que me ha hecho crecer, por las lecciones aprendidas, por ser más consiente y creadora de mi propia felicidad y paz. Por las personas que me rodean, por ese amor incondicional en el que aprendo a vivir. Agradezco tanto aprender yoga, una disciplina física y mental que significa unión. El silencio la respiración y la naturaleza me dan paz.

Eso es lo único que pido paz".