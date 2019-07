Rihanna, como muchas personas, tuvo un profesor en la escuela que le abrió la menta a mejores oportunidades para el futuro. Sus palabras ayudaron para que desde pequeña confiara en sus sueños y no se detuviera ante nada hasta conseguir cumplir sus propósitos. Y después del éxito que ha tenido en el mundo del entretenimiento, la estrella de Barbados jamás se olvidó de aquel mentor a quien se encontró sorpresivamente en su reciente viaje a Inglaterra.

Rihanna no esperaba llevarse una nostálgica sorpresa en su reciente viaje a Inglaterra

Rihanna tuvo uno de los momentos más emotivos de su vida cuando estuvo presente en el Mundial de Críquet en Inglaterra. Unidos por el destino varios años después, la cantante reconoció a aquel profesor que tanto la apoyó cuando era apenas una niña.

Al borde de las lágrimas, la intérprete de Umbrella abrazó a Roddy Estwick, su ex profesor. La emoción de Rihanna es casi palpable, tanto que conmovió a sus seguidores quienes no han parado de compartir el bello momento, del que destacan que la cantante, a pesar de la fama y el éxito económico que ha ganado, aún es una persona sencilla.

Rihanna, también feliz en su vida personal

Desde dos años atrás, Rihanna mantiene una relación romántica con Hassan Jameel. Y aunque ha optado por mantener esa parte de su día a día en privado, en una reciente entrevista con su compañera de set, Sarah Paulson, contó que se dio cuenta de lo importante que era tener tiempo para ella misma y sus relaciones personales.

"No estaba acostumbrada a que fuera de esta forma. Pero en los últimos años me di cuenta de que necesitas hacer tiempo para ti misma, porque tu salud mental depende de ello. So no eres feliz, no vas a ser feliz aunque hagas las cosas que amas. Se sentiría como una obligación", contó de lo más sincera.

Rihanna vive feliz en el ámbito personal y profesional

De una forma muy discreta, Rihanna se refirió a su noviazgo cuando su amiga le preguntó con quién salía. "Googléalo", respondió. "¿Estás enamorada?", a lo que la cantante dijo: "Claro que lo estoy". Después hizo una pausa en sus respuestas cuando le preguntaron si planeaba casarse. "Sólo Dios sabe eso. Planeamos y Dios se ríe, ¿cierto?", dijo finalmente.