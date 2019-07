¡Alexa y Carlos PenaVega dan la bienvenida a su segundo bebé!

¡Alexa y Carlos PenaVega dan la bienvenida a un miembro más de su familia! La pareja, que ya tiene un hijo, Ocean, de dos años, anunció la buena nueva el martes en sus perfiles de redes sociales. En su comunicado, ambos publicaron el nombre completo de su segundo hijo. ¡Mundo, te presentamos a Kingston James PenaVega!

Alexa y Carlos PenaVega dieron la bienvenida a su segundo hijo Foto: @vegaalexa

“¡Es oficial! Ya somos una familia de cuatro”, escribió la actriz de Spy Kids junto a la foto que muestra a Alexa, Carlos, Ocean y al recién nacido, Kingston, en la habitación del hospital. Carlos también recurrió a sus redes sociales para publicar la feliz noticia y escribió el mismo texto. Después de presentar al miembro más reciente de su familia a sus admiradores, la pareja compartió una fotografía de Kingston acostado en su cuna de hospital y con una gorra de béisbol. Y, por si te lo preguntas, el bebé Kingston ya tiene una cuenta en redes sociales con más de 30 mil seguidores.

Muchas estrellas felicitaron a la pareja. La actriz de Pretty Little Liars Janel Parrish escribió: “¡Felicitaciones a la hermosa familia!”. Rumer Willis también expresó su emoción: “¡Yay! Felicitaciones por el recién llegado”, exclamó.