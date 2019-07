En un par de semanas, Brad Pitt estrenará su nueva película Once Upon a Time in Hollywood, y junto a ella vienen días de promoción, viajes a festivales y entrevistas en las que cuenta parte de la trama y lo que significó para él trabajar en este proyecto de Quentin Tarantino y junto a Leonardo DiCaprio. Sin embargo, esta podría ser la última vez que el ex esposo de Angelina Jolie vive esta experiencia de su vida como actor. La razón no es otra más que su decisión de alejarse de las cámaras gracias a las que por más de dos décadas se convirtió en uno de los rostros más conocidos del séptimo arte.

VER GALERÍA

Brad Pitt confesó que se alejará de la actuación más no de las producciones de Hollywood

Brad Pitt tiene 55 años, y desde hace 32 formó una exitosa carrera como actor, un estilo de vida que no parece adaptarse a sus gustos y retos profesionales en la actualidad. El que fuera uno de los galanes más codiciados de Hollywood reveló a GQ que ha tomado la decisión de alejarse poco a poco de la actuación para después enfocarse en una nueva pasión: ser creador de contenido en Plan B Entertainment, la productora que fundó junto a su hoy ex esposa, Jennifer Aniston.

Loading the player...

"Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho", dijo convencido. Pero, ¿qué orilló a Brad a tomar esta decisión? El actor contó que su edad fue un factor importante para dejar atrás los roles frente a las cámaras.

Notas relacionadas:

- Angelina Jolie y Brad Pitt están oficialmente solteros

- ¡Están enormes! Así han crecido los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

"Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos", explicó.

Aún hay Brad Pitt para sus fans

A pesar de que está completamente decidido a no tener un papel en una película, el actor forma parte de proyectos que aún no se estrenan y que serán muy refrescantes para sus fans. Además de Once Upon a Time in Hollywood, Pitt pronto estrenará Ad Astra, una cinta de ficción que se proyectará en los cines a mediados de septiembre.

VER GALERÍA

Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016

A la par de sus nuevos proyectos, Brad Pitt también está dedicado a pasar tiempo con sus seis hijos: Maddox, de 15 años; Zahara, de 11; Shiloh, de 11; Pax, de 12; y los mellizos Vivienne y Knox de 10. El actor también hizo una pausa en su carrera después de anunciar su divorcio de Angelina Jolie, de quien se separó en 2016.