Thalía envía un contundente mensaje a todos los que la critican por lo que comparte

Sin duda alguna, Thalía es la reina de las redes sociales. Basta con que la hermosa mexicana haga una publicación, para que todo el mundo hable de ella y se convierta en viral. Desde nuevas canciones, hasta disfraces, la cantante sabe muy bien cómo llegar a su público y por muy loco que sea su contenido, siempre logra captar la atención de todos.

VER GALERÍA Thalía es amante de las redes sociales

Sin embargo, la cantante sabe que no siempre le va a caer bien a todos y que el material que publica en sus redes no es apto para cualquier persona, es por eso que ha decidido mandar un contundente mensaje a todos aquellos que la critican por sus publicaciones.

Loading the player...

La intéprete envió un mensaje a sus detractores Video: @thalia

A través de varios videos, la cantante comenzó hablándoles a quienes disfrutan de verla a diario en sus redes sociales. “Amo que estén pendientes de mis historias y que les causen tantos escalofríos”, dijo. “Déjenme hacerles la vida agradable”, agregó Thalía para entonces hablarle a sus detractores.

VER GALERÍA La cantante es conocida por sus las locuras que comparte en sus redes

“Y a todos aquellos que les dan calambritos mis historias: bienvenidos… váyanse acostumbrando, si no, dense cuentas, dense la vuelta y ahí se van caminando como soldaditos. Porque qué cree: porque así soy yo y así me gusta vivir”, dijo la cantante con su peculiar sentido del humor. “Pásenla bien y gócenla”, finalizó.

Más noticias como esta:

- ¡Antes que Kim Kardashian! Thalía demuestra que ella era una experta del 'contour' desde 2007

- ¡Limpieza de clóset! Tienes que ver todo lo que Thalía sacó de su armario

La verdadera reina

Las redes sociales se han convertido en el vehículo perfecto para que Thalía se acerque a sus fans y comparta detalles de todo lo que hace con ellos, además de ser el medio perfecto para promocionar sus canciones, su marca de ropa y hasta sus conciertos. Sin embargo, la guapa mexicana también utiliza sus redes para compartir con sus followers un poco de su hilarante personalidad.

VER GALERÍA Sus fans aman verla a diario en sus publicaciones

"¡Amo las redes sociales! La gente que me sigue conoce mi lado loco, mi humor negro, mi irreverencia, mi desquiciamiento. Es otro universo y yo me he divertido, lo he gozado mucho”, dijo la cantante en entrevista con la revista HOLA! USA, sobre lo mucho que disfruta de compartir su día a día en sus redes y de la oportunidad que tiene para mantenerse cerca de sus fans.