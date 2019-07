¡Iniciaron las vacaciones! ¿Cuáles son los planes de Geraldine Bazán y sus hijas para el verano?

¡Adiós escuela, hola diversión! Las hijas de Geraldine Bazán se despidieron de las aulas desde su hogar en la Ciudad de México para dar la bienvenida a la época más divertida del año: el verano. Con una fiesta junto a sus amiguitas, Elissa Marie y Alexa Miranda cerraron este ciclo escolar para iniciar las vacaciones. Un tanto nostálgica, Geraldine contó cuáles son los planes de sus hijas en las próximas semanas.

Geraldine Bazán organizó una fiesta de fin de clases para sus hijas y sus amigas

Frente a varios medios de comunicación, Geraldine contó que las niñas estarán un tiempo con su papá, Gabriel Soto. “Se van tres semanas nada más, menos de la mitad del verano, así está estipulado”, dijo la actriz.

Aunque se trata de un tiempo en el que las niñas se la pasarán de maravilla y seguro jugarán mucho con su papá, Geraldine va a extrañar mucho a sus pequeñas. Sin embargo, la actriz ve el lado positivo y ya sabe en qué ocupará su tiempo. “Y bueno, ¿qué haré? No sé, me iré por ahí a pasear también, a tener tiempo para mí”, dijo resignada a pasar parte del verano lejos de sus hijas.

Hace poco, Geraldine Bazán tuvo que viajar a República Dominicana para grabar parte de la película Qué Leones, junto a Clarissa Molina. La actriz tuvo que ir sola y dejar a las niñas en casa por compromisos escolares. Y fue allá, lejos de las pequeñas que su corazón tuvo un vuelco.

"Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, ¡Muy feliz! Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días, aunque no son muchos siempre es duro", escribió la orgullosa mamá.

La actriz pasará parte del verano lejos de sus hijas, pero aprovechará el tiempo para ella misma

Por ello, para su siguiente visita al país del Caribe, lo hizo en compañía de sus hijas. Geraldine convirtió su viaje de trabajo en una experiencia inolvidable con Elissa y Alexa, con quienes recorrió las calles de Santo Domingo. Y aunque las vacaciones de Las Mosqueteras fueron breves, se llevaron a casa muchos recuerdos y momentos inolvidables.