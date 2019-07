¡Qué talento! Los hijos de Gaby Espino heredaron las habilidades de sus padres

Parece que lo hijos de Gaby Espino han heredado de la actriz su gusto por los reflectores… Eso quedó más que demostrado en una serie de videos que la venezolana compartió en sus redes sociales, en los que Oriana, de 10 años, y Nickolas, de siete, aparecen bailando y cantando frente a una cámara, sin intimidarse.

Nickolas, quien es fruto de la relación de Gaby Espino con Jencarlos Canela, parece tener un talento nato para los instrumentos, ¡justo como su famoso papá! El niño de siete años aparece tocando un teclado al ritmo de All of me, de John Legend. Puede ser que dentro de unos años, el pequeño Nickolas nos sorprenda siguiendo los pasos de su padre, quien actualmente disfruta del éxito de su tema Felices y de su aparición en la serie Grand Hotel.

En tanto, su hermana mayor hace algunos movimientos de baile y unas divertidas gesticulaciones, mientras ambos son grabados en video. Además de compartir con sus fans esta divertida tarde de juegos, Gaby también dejó ver lo mucho que ha crecido su hija, quien es el vivo retrato de us padre, el actor Cristóbal Lander.

Los seguidores de Gaby Quedaron encantados con los videos de sus hijos, a quienes cada vez más va presumiendo en sus redes.

Oriana, la pequeña influencer

Mientras Nickolas ha demostrado ser todo un apasionado de la música, Oriana prefiere hacer sus propios videos y publicarlos en las redes. La niña de 10 años debutó como youtuber el año pasado y fue presentada por su mamá, quien la apoya al 100% en su nueva faceta.

En aquel entonces, Gaby explicó la razón por la que había decidido mantener a sus hijos alejados de las redes sociales, y que con, el debut de su hija como youtuber, era hora de comenzar a presentarlos poco a poco. “Durante años he mantenido a mis hijos lejos de las redes sociales; siempre he pensado q el exponer sus vidas por aquí, debe tener un propósito y el momento justo para hacerlo debía ser decisión de ellos, cuando ya se sintieran listos y no decisión nuestra”.