Ana Patricia Gámez disfruta de una tarde de spa con ayuda de su hija Giulietta

Sin duda alguna, Ana Patricia Gámez es una mamá súper entregada y siempre busca la forma de involucrar a sus dos hijos, Giullieta y Gael, en sus actividades diarias, ya sea cuando tiene que hacer ejercicio o incluso al momento de consentirse a sí misma y de relajarse. Así quedó demostrado en el reciente video que la hermosa mexicana compartió en sus redes sociales, en el que se deja consentir por su primogénita, quien funge como la linda dueña de un centro de belleza.

VER GALERÍA Ana Patricia Gámez sabe cómo divertirse con sus hijos

En el clip, es posible observar como madre e hija pasan un divertido momento mientras juegan al spa. Mientras Ana Patricia se relaja en un sofá de la habitación de su hija, la pequeña le aplica una mascarilla para hidratar la piel. Aunque de primer momento Giulietta se muestra muy seria en su papel, de repente se olvida de su clienta y la deja a la mitad del tratamiento. “Pero señora, no me deje aquí plantada, me tiene que poner la mascarilla en toda la cara”, dice la presentadora de Univision a su hija, quien de inmediato regresa a su ‘labor’.

Ana Patricia y su hija pasaron una linda tarde de spa Video: @anapatriciatv

En el video, es posible ver la increíble química que hay entre madre e hija, pues además de mostrar lo mejor de su relación, el momento resulta de lo más encantador al escuchar las tiernas risitas de Giulietta cuando su mamá le habla como si se tratara de la empleada del spa.

VER GALERÍA La bella Giullieta consintió a su mamá con una mascarilla hidratante

Al final, la exreina de belleza se muestra satisfecha con el trabajo de su pequeña, quien por cierto le da las últimas indicaciones antes de que su mamá se vaya a dormir, diciéndole que el tipo de mascarilla que le aplicó, no se debe de enjuagar y a falta de pepinos de verdad, la niña lo resuelve con algunas rebanadas de pepinillos de plástico que encontró entre sus juguetes.

El día que casi se arrepiente de su cambio de look

Recientemente, Ana Patricia Gámez se puso en manos de otra persona de su familia para hacerse un cambio de imagen. A través de sus redes sociales, la también modelo se dejó consentir por su suegra, quien se ha hecho cargo de su pelo en los últimos años. Y aunque Ana Patricia confía ciegamente en su estilista de cabecera, en algún momento del proceso creyó que se había convertido en una sexy pelirroja y no una hermosa castaña, como ella quería.

VER GALERÍA La bella mexicana cambió de look, pero casi se arrepiente

Sin embargo, el resultado final fue el esperado y la hermosa conductora quedó feliz con el nuevo color de pelo y su nuevo look. “Por andar de payasa creo que sí quedó rojo”, dice preocupada Ana Patricia, para luego aclarar: “La verdad es que no pinté el pelo rojo. Es un toner para oscurecerme el color, ya ven que lo traía un poquito rubio… pero yo lo veo rojo”, explicó.