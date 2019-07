Ferdinando Valencia explica cómo se manejará la ayuda recaudada para su hijo Dante

Amigos y colegas de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman han sumado esfuerzos para ayudar a la pareja ante la delicada situación que enfrentan con Dante, uno de sus mellizos. La semana pasada, los actores dieron a conocer a través de un video que su hijo tuvo una recaída y que había sido internado de emergencia. Ante esta situación, sus amigos organizaron una recaudación de fondos para solventar los gastos médicos del bebé. El actor de novelas como Lo que la vida me robó compartió que el dinero que no se utilice en la recuperación de su bebé, será donado a otros pequeños que lo necesiten.

En entrevista con Las Estrellas, Valencia explicó que sus amigos están ayudando a promover la recaudación de fondos, la cual se realiza a través del sitio GoFundMe. Con la campaña #LuchandoconDante, se tiene previsto reunir la cantidad de $300 mil dólares. “La campaña la están haciendo mis amigos para apoyarme, yo no lo hice, pero me están ayudando y la ventaja es que lo que no se utilice lo aplican en otros niños, yo no recibiré dinero”, señaló.

En el sitio de internet donde se están llevando a cabo las donaciones, se lee un emotivo texto, en el que ‘Fer’ –como lo llaman sus amigos—explica que los costos hospitalarios de su bebé son muy altos, así como la condición de su hijo.

“Hace unos pocos meses fui papá de dos bellos hijos, desgraciadamente Dante, el mayor, pero más pequeño de tamaño y peso, contrajo meningitis. He estado en varios hospitales en USA y ahora se debate entre la vida y la muerte en Guadalajara, después de que supuestamente me lo dieran de alta y a los pocos días ver que volvía la alta temperatura”.

“Los gastos médicos van arriba de 280 mil dólares (más de 5 millones 400 mil pesos mexicanos), yo económicamente di lo que tenía. Ahora estoy al lado de mi mujer y mis dos hijos luchando con Dante, ayúdenme a luchar con él y por él”, precisó.

La recaída de Dante

El pasado 24 de abril, Ferdinando y Brenda anunciaron que se había convertido en padres de unos mellizos, Dante y Tadeo. A los pocos días de este feliz acontecimiento, se dio a conocer que uno de los bebés, Dante, presentaba unas complicaciones de salud y fue ingresado a un centro médico. La pareja compartió en su canal de YouTube que desafortunadamente, el bebé había sido diagnosticado con meningitis. El pequeño de solo unas semanas de nacido, pasó cerca de 23 días hospitalizado, hasta que al fin fue dado de alta.

Pero a los pocos días, reingresó al hospital y esta vez con un diagnóstico mucho más serio. En un video, los acotres indicaron que Dante estaba más grave que la vez pasada y pidieron a sus amigos, seres queridos y seguidores que oraron por él. Hasta el momento, el bebé sigue ingresado en una clínica y sus padres han estado informando acerca de su condición.