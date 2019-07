Tommy Mottola sorprende a Thalía en el sauna y su reacción es de lo más divertida

Sin duda alguna, Thalía y Tommy Mottola son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Y no solo eso, también son los esposos más divertidos de la farándula. A través de sus redes sociales, ambos famosos suelen compartir los mejores momentos junto a su familia y las mejores bromas que se hacen uno a otro, demostrando así que su relación es excelente, a pesar de la diferencia de edades entre ellos.

El empresario sorprendió a la cantante en el sauna y su reacción es muy divertida Video: @tommymottola

La broma más reciente entre el famoso matrimonio expone a la cantante de Amor y Reacción en un momento muy íntimo y casi semidesnuda. Y es que su marido decidió entrar de forma sigilosa y con la cámara encendida al sauna donde su mujer se relajaba mientras miraba su celular y sin que ella se de cuenta.

VER GALERÍA Thalía y Tommy forman una de las parejas más solidas y queridas del mundo del espectáculo

Sin embargo, los esfuerzos de Tommy por mantenerse escondido fracasan y la cantante reacciona sorprendida ante la presencia de su amado, quien ríe a carcajadas mientras ella intenta cubrirse con la toalla que tiene a la mano. Sin pensarlo, el empresario ha compartido este gracioso momento con todos sus seguidores en sus redes sociales.

VER GALERÍA La pareja suele ser muy divertida y comparten sus ocurrencias con sus fans

Thalía y su marido se han convertido en todos unos expertos en redes sociales. Basta con que la actriz de telenovelas como Marimar comparta algo en sus redes, para que de inmediato se viralice y su nombre se convierta en tendencia. Lección que al parecer su marido le ha aprendido muy bien y ahora lo pone en práctica.

La reina del social media

Las redes sociales se han convertido en el vehículo perfecto para que Thalía se acerque a sus fans y comparta detalles de todo lo que hace con ellos, además de ser el medio perfecto para promocionar sus canciones, su marca de ropa y hasta sus conciertos. Sin embargo, la guapa mexicana también utiliza sus redes para compartir con sus followers un poco de su hilarante personalidad.

VER GALERÍA Sin duda alguna, Thalía es la reina de las redes sociales

"¡Amo las redes sociales! La gente que me sigue conoce mi lado loco, mi humor negro, mi irreverencia, mi desquiciamiento. Es otro universo y yo me he divertido, lo he gozado mucho”, dijo la cantante en entrevista con la revista HOLA! USA, sobre lo mucho que disfruta de compartir su día a día en sus redes y de la oportunidad que tiene para mantenerse cerca de sus fans.