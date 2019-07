Francisca Lachapel retoma su rutina de ejercicio tras unas vacaciones llenas de pizza y pasta

Francisca Lachapel volvió a casa luego de una maravillosa semana en Italia. La presentadora de Despierta América disfrutó no sólo de la compañía de su prometido, quien la llevó a recorrer los lugares más bellos del país natal de sus padres, sino también de la comida más deliciosa a la que no se pudo resistir. Feliz de compartir las experiencias culinarias con la familia de su novio, Francisca regresó a casa con algo extra que busca perder en el menor tiempo posible.

Francisca Lachapel regresó de su viaje a Italia muy feliz y dispuesta a retomar su rutina de ejercicio

"Aparentemente alguien comió demasiada pizza y pasta en sus vacaciones, y no tengo arrepentimiento alguno porque no puedo explicar con palabras lo mucho que me divertir, aprendí y crecí como persona en este viaje. ¡Viví plenamente!", contó la ex Nuestra Belleza Latina junto a una foto en la que posa con unas libras extra que ganó en estos días.

Dispuesta a regresar a su rutina sana, Francisca Lachapel retomó su actividad física. "Mañana de vuelta a todo lo que me gusta hacer incluyendo ejercicios", dijo junto a su fotografía, anunciando también que este lunes ya estaría de vuelta frente a las cámaras de Despierta América. Fue justo en el estudio de Univision que la dominicana pidió ayuda a su amigo, el Chef Yisus, para que le preparara un desayuno "bien light", y la respuesta fue: avena con fruta.

Y tal como lo anunció, Francisca Lachapel retomó su movida rutina que, aunque es algo que ha practicado desde hace tiempo, no fue nada sencillo. La presentadora inició con algo de cardio para quemar las libras que subió en su tiempo en Italia, y con su dedicación y disciplina seguro será cuestión de muy poco tiempo para que vuelva a lucir tan bella como siempre.

Francisca Lachapel y el maravilloso viaje a Italia de la mano de su prometido

Francisca Lachapel y su prometido, Francesco Zampogna, empacaron las maletas para dirigirse a la parte sur de Italia, en donde además de conocer el lugar, asistieron a una boda. "Definitivamente es un sueño estar aquí. Disfrutándote Taormina, este pueblo de alma griega y herencia Romana es una maravilla", comentó en una de sus publicaciones.

Además de conocer la región de la que es originaria la familia de su prometido, Francisca Lachapel asistió a una boda a la italiana

El viaje, además, pudo servir de inspiración para Francisca, quien se encuentra planeando su soñada boda al lado del hombre de sus sueños. La presentadora y el empresario de ascendencia italiana se comprometieron en diciembre pasado durante un viaje a Dubái, en donde él la sorprendió con una bella sortija y la pregunta más esperada por Francisca, quien aceptó la propuesta más romántica que pudo esperar.