¡Dulces recuerdos! Eva Mendes incluyó a su esposo, Ryan Gosling , en una publicación dedicada a su primera película juntos. “Recordando una de mis escenas favoritas en A Place Beyond the Pines [emoji de corazón] #fbf DerekCianfrance #Shannonplumb”. La escena de la película del 2012 muestra a los personajes de Eva y Ryan posando con su hijo recién nacido y una motocicleta. En la película, Ryan interpreta a un doble motociclista que empieza a orientar su vida hacia el crimen para mantener a su novia e hijo. A Place Beyond the Pines fue la primera película que ambos protagonizaron juntos.

MÁS: Eva Mendes habla sobre su amor por Ryan Gosling y por qué es tan feliz con solo ser mamá

Ryan también escribió la película Lost River, estelarizada por Eva en 2014. Fuera de las pantallas, Ryan, de 38 años de edad, y Eva, de 45 años, son papás de Esmeralda y Amanda, de cuatro y tres años, respectivamente. La paternidad es la más grande y mejor colaboración de esta pareja. Si se presenta de nuevo la oportunidad de llevar su amor a la pantalla grande, la actriz está más que dispuesta. “Las dos veces que hemos colaborado han sido las dos mejores experiencias de mi carrera. Hay un trabajo muy especial en A Place Beyond the Pines”, dijo a la revista O. “Ya nos conocíamos desde tiempo atrás, de manera que trabajar juntos fue muy emocionante. Y colaborar en Lost River no fue una experiencia menos mágica”.

Loading the player...

MÁS: Ryan Gosling y otros actores que conocieron al amor de su vida en el set.

Eva continuó: “Me encantaría actuar con él otra vez o ser dirigida por él en algún momento. Adoro trabajar con él. Si en una carrera de más de 20 años he tenido dos de mis experiencias creativas más increíbles con él, desde luego que quiero una tercera”. Los artistas han estado juntos desde 2011 y siempre se han mantenido muy celosos de su privacidad.

Esta pareja ha concebido dos hijas

La diseñadora de New York and Company reveló dulces sentimientos acerca de cómo el amor de su vida cambió su perspectiva sobre la maternidad. “Era lo más alejado de mi mente”, dijo Eva a Women’s Health. “Y entonces apareció Ryan Gosling. Quiero decir, enamorarme de él. Entonces tuvo sentido tener no hijos, sino sus hijos. Fue muy específico con él”.