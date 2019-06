Sin duda alguna, Zuleyka Rivera es una de las celebridades que siempre se muestra con transparencia hacia los demás y sobre todo con sus fans. Es por eso que en esta ocasión no ha podido guardarse lo que por dentro sentía tenía que expresar y de forma muy natural habló de un tema que últimamente se ha convertido en una preocupación general: la discriminación.

Zuleyka Rivera envió un contundente mensaje

A través de sus redes sociales, la hermosa puertorriqueña compartió un video en el que habló de lo que siente y opina respecto a este tema. “Me frustra tanto ver personas que discriminan a alhún otro por no ser de la misma raza, por no tener la misma educación, por sus preferencias sexuales o porque son pobres”, dice Rivera al inicio de su mensaje.

La puertorriqueña lanzó un poderoso mensaje en contra la discriminación

La exreina de belleza continuó hablando sobre lo duro que es enfrentarse a la discriminación y sobre la sabiduría que hay que tener para entender que en ocasiones podemos caer en ella sin darnos cuenta. “Cuando haces comentarios despectivos hacia otros, habla más de tu persona que de la persona de la que estás haciendo el comentario”, agrega.

"¡Vivamos y dejemos vivir a los demás en plenitud!", escribió en su mensaje

“A veces es importante hacerse una autoevaluación de quiénes somos, porque a veces es duro enfrentarnos a la realidad de quienes somos. Pero entre más pronto lo hagas, mejor. Más oportunidades y más tiempo vas a tener para disfrutar la vida con el propósito verdadero con el que venimos a disfrutarla”, finalizando así su reflexión.

Pide respeto

Además de compartir su opinión respecto a la discriminación, Zuleyka Rivera escribió un inspirador mensaje que publicó junto a su video, en el que habló sobre la importancia de ser respetuosos con los demás para así también tener derecho a exigir lo mismo.

Zuleyka Rivera siempre ha sido muy transparente

”¡Vivamos y dejemos vivir a los demás en plenitud!”, escribió la exMiss Universo. “Respetemos para que nos respeten. Todos debemos tener el mismo derecho de luchar a diario por buscar nuestras bendiciones y disfrutar de ellas. No seamos piedra en el camino para nuestro prójimo. Seamos trampolín para llevarlos a otro nivel. Sigamos en la búsqueda de nuestra prosperidad sin tener que pisotear la de otros. Si se puede, mostremos y demostremos de que estamos hechos y sigamos aportando al bienestar en sociedad”, finalizó.