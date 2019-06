En medio de su embarazo, Marlene Favela agradece a su esposo por dos años de 'puro amor'

Sin duda alguna, Marlene Favela atraviesa por uno de los momentos más increíbles de su vida. La actriz se encuentra planeado lo que será su gran regreso a la televisión, al tiempo que se prepara para recibir a su primera hija, fruto de su relación con el empresario George Seely.

Marlene Favela compartió el video del día en el que se comprometió con George Seely Video: @marlenefavela

Toda esa felicidad que siente y el amor que profesa por su guapo australiano fue imposible de ocultar para la hermosa mexicana, quien a través de sus redes sociales celebró su segundo aniversario de compromiso con un lindo mensaje en el que agradeció a su marido por estos dos años de puro amor.

VER GALERÍA Marlene Favela se encuentra muy feliz al lado de su eposo

“Un día como hoy ¡me pediste que fuera tu esposa! Sabía que sería muy feliz a tu lado, pero amor mío has superado todos mis sueños”, escribió la protagonista de telenovelas junto al video del día en el que arrodillado, George pidió a Marlene fuera su esposa.

VER GALERÍA La pareja está de lo más enamorada, mientras esperan la llegada de su bebé

“Estos 2 años no solo he sido intensamente feliz. Has sido mi cómplice absoluto cada instante, mi mejor amigo y mi más grande apoyo”. Favela continuó, agradeciéndole por la hija que pronto tendrán en sus brazos y por todo el amor que juntos han compartido. “Me has dado el regalo más hermoso de toda mi vida nuestra hermosa Bella que ya está en camino y pronto podremos abrazarla. No me equivoqué cuando hace 2 años dije que sería la mujer más feliz del mundo”, finalizó.

Una noticia inesperada

Fue en abril de este año cuando Marlene Favela dio a conocer que se encontraba en la dulce espera. En esa ocasión, la actriz de telenovelas confesó que la noticia la tomó por sorpresa, pues llevaba tan solo unos días de haber dejado los anticonceptivos y nunca se imaginó que su embarazo se daría tan rápido.

VER GALERÍA Marlene está en espera de una bebé a la que han decidido ponerle Bella

“Ni siquiera lo tenía en mente”, dijo en entrevista con People en Español. “Es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo (es) el más feliz del mundo”, agregó.