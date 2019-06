Giselle Blondet recién volvió de uno de los viajes más románticos de su vida, pues de la mano de Jaime Fernández Palacios, su pareja, recorrió varios países europeos en unas vacaciones inolvidables de las que compartió algunos detalles con el mundo. A pesar de que vivía grandes momentos en lugares que jamás imaginó conocer y creó nuevas memorias en los que alguna vez había visitado, la presentadora de televisión tenía ganas de volver a casa para estar al lado de su nieta Sophia, una pequeñita de casi tres meses de edad.

Giselle Blondet se convirtió en abuela a finales de abril pasado

Nieta y abuela se reencontraron después de un par de semanas en las que Giselle redescubrió la felicidad en la que vive gracias a su familia, su trabajo y las decisiones que ha tomado y que la llevaron a este punto de su vida. Feliz de estar en casa, Giselle no parecía querer despegarse de la niña ni de su hija, Gabriella Trucco.

Giselle no paraba de jugar con la bebé y, con tal de hacerla reír, fingía estar estornudando hasta que la niña le dio una sorpresa. "Me voy de vacaciones por primera vez desde que llegó mi baby Sophia y la verdad no sé cómo me voy a ir... no saben cuánto voy extrañar esta sonrisita y darle mucho amor", dijo antes de emprender el viaje, una espera que ha quedado atrás, pues ambas están reunidas de nuevo.

Giselle Blondet reconoce su dicha y su felicidad

Durante su viaje a Europa, Giselle no sólo se dedicó a disfrutar del recorrido y de las maravillosas vistas que ofrece el viejo continente en cada uno de sus rincones. Ahí también tuvo tiempo para analizar a profundidad lo agradecida que está con la vida por las dichas y bendiciones que tiene en casa.

Giselle Blondet y su novio Jaime Fernández recorrieron parte de Europa en un romántico viaje

“Estos días de vacaciones me han servido no solo para descansar, sino también para reflexionar sobre lo feliz que me siento al pensar que estoy viviendo una de las etapas más bellas de mi vida junto a mi pareja, mis hijos y mi primera nieta. Me hace sentir cada vez más agradecida”, comentó Giselle. “Debemos luchar cada día por lo que queremos, pero también ser agradecidos por lo que tenemos. ¿Tú por qué te sientes agradecido?”, agregó sobre la dicha que tiene en su vida y que quiso compartir con sus seguidores.