Para ofrecer los mejores conciertos de su tour La Gira, Alejandro Sanz cuenta con un gran equipo, y entre ellos hay un integrante muy especial: su hijo Alexander. El jovencito de 16 años es un virtuoso de los instrumentos de viento y desde hace tiempo toca el trombón. Debido a sus grandes habilidades, su famoso padre lo ha enrolado entre sus músicos para presentarse por varias ciudades en España.

A través de sus redes sociales, el intérprete de éxitos como Mi Persona Favorita y Amiga Mía compartió una fotografía de su hijo y lo acompañó con un mensaje, en el que demostró lo pleno que se sentía por él. "Una foto no puede abarcar todo el orgullo que siento como padre. Mi hijo Alexander me ha acompañado en los conciertos de #LaGira con un derroche de talento infinito. Compartimos vida, compartimos pasiones".

Alexander es el segundo de los cuatro hijos que tiene el músico, y es fruto de la relación que sostuvo con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. Padre e hijo comparten la gran pasión de la música e incluso comparten el estudio de grabación. Según ¡HOLA! España, Alejandro le da permiso de usar sus instalaciones para que grabe su música con sus amigos.

El año pasado, Alejandro Sanz no pudo acudir a uno de los recitales de su hijo, y a manera de disculpa, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes. “El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz, pero le fallé y, con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo, lo olvidé. Un fallo imperdonable por mi parte. Por eso, hijo mío, te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto... Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locura”.

Un papá sin igual

Los cuatro hijos del músico guardan un gran parecido ente sí, y él bien lo sabe. “Yo no hago hijos, hago fotocopias”, dijo a Bertín Osborne en su programa Mi Casa es la Tuya.

Sobre la relación que llevan sus cuatro hijos; Manuela, de 18, Alexander, de 16, y los dos menores, Dylan y Alma, de 7 y 5 años, dijo: “Les junto muchísimo. En las fiestas más señaladas y cada vez que puedo, intento unirles”.