Ximena Duque responde a quienes aseguran que su hijo aún no tiene edad para enamorarse

El hijo mayor de Ximena Duque, Cristian Carabias, recién cumplió 15 años. Convertido en todo un galán, el primogénito de la actriz se encuentra enamorado de una bella jovencita, y aunque su mamá está feliz por ver a su retoño disfrutar de esta linda etapa de amor juvenil, al parecer algunos de sus seguidores parecen no estar muy de acuerdo, pues consideran que el jovencito aún no está listo para comenzar una relación.

VER GALERÍA Ximena Duque y su hijo Cristian mantienen una relación muy cercana

A través de sus redes sociales, la hermosa colombiana dio respuesta a todos aquellos que la cuestionaron por permitir que su hijo tenga una novia a su corta edad e incluso la señalaron de ser una mamá liberal. “Este muñeco ya tiene novia y muchas personas me escriben o me han comentado, que soy una mamá muy liberal, que cómo lo puedo dejar tener novia”, dice.

VER GALERÍA El hijo mayor de la colombiana recién cumplió 15 años

En el video, también aparece su guapo retoño, quien mira a su mamá muy sonriente mientras ella lo interroga. “Cristian: si yo no te dejara tener novia, ¿igual tendrías novia?”, a lo que él contesta de forma muy sincera y espontanea: “¡sí!”.

VER GALERÍA Ximena está feliz porque su hijo está enamorado

Ximena continuó hablándole a sus fans y dándoles algunos consejos para todos aquellos que tienen hijos adolescentes. ”Es mejor que los hijos tengan la confianza de decirle a uno ‘tengo novia’, ‘es fulanita de tal’, compartir con ellos y mejor tenerlos cerquita”, dijo. “Hoy en día hay que tener comunicación y decirles a los hijos que se cuiden, qué hacer, qué no hacer y simplemente apoyarlos, porque al final van a salir a hacer las cosas a nuestras espaldas”, agregó.

Más noticias como esta:

- Así es la tierna relación de Cristian y Luna, los dos guapos hijos de Ximena Duque

-

Feliz y muy enamorado

A través de sus redes sociales, Cristian Carabias ha mostrado su lado más romántico. Si antes abundaban las fotos sobre su pasión por el basquetbol, ahora también comparte las fotos más tiernas al lado de su bella novia, con la que recién cumplió tres meses de haber empezado su noviazgo.

VER GALERÍA Cristian está muy enamorado de su bella novia

En una de sus recientes publicaciones, el joven dedicó unas tiernas palabras para su novia. “Nena, no puedo creer que hayan pasado tres meses. El tiempo pasa tan rápido cuando estoy contigo, pero al mismo tiempo pasa lento cuando estamos lejos y te echio de menos. Has cambiado mi mundo y me haces muy feliz, así que gracias por eso. Te amo mucho, nena. Eres mi todo”, escribió.