Karina Banda ya tiene fecha de boda mientras crecen los rumores de romance con Carlos Ponce

A Karina Banda le gustan mucho las bodas, desde los pequeños detalles como las invitaciones, hasta la celebración de dos personas que se juran amor eterno. Por ello, luego de mostrar una invitación de para la boda de una famosa cantante, la presentadora de El Gordo y la Flaca abrió su corazón para contarle al mundo lo mucho que le agradan estos eventos. Fue ahí, y con la ayuda de Raúl de Molina, que analizó a qué edad le gustaría pasar por el altar.

Karina Banda y Carlos Ponce confirmaron el fin de su noviazgo en abril pasado

Karina Banda, como la mayoría de las chicas, está ilusionada con el gran día de su boda y quizá ya se imagina cómo será su paso por el altar. "A mí me encantan las bodas. Siempre es bonito", dijo ella feliz. Lo que no esperaba era la sorpresiva pregunta de Raúl de Molina: "¿Por qué no te casas?".

Karina, con algunos planes en mente antes de una boda, replicó: "Espérame. Pues sí me quiero casar. Tengo 30 años, ¿tú crees que ya se me está yendo el tren?". Raúl, hablando por su propia experiencia, agregó: "No, no te preocupes porque yo no me casé hasta los 36".

A Karina Banda la idea de casarse a la misma edad que lo hizo Raúl de Molina no le pareció muy atractiva. "¡Ay, no! Yo no voy a esperar seis años más. Es mucho", dijo. Y en un cálculo improvisado, la presentadora reveló que esperaba casarse un par de años antes.

"Espero casarme mínimo a los 34 ó 33. Pero bueno, hay cosas más importantes", agregó antes de toparse con otro de los comentarios sorpresa de El Gordo. "Bueno, tiene tres años Carlos Ponce", dijo provocando una risa nerviosa en su amiga, quien ya no pudo decir nada después de que Raúl agregara que se había estado probando anillos de compromiso, algo que Karina negó con una risa aún más fuerte.

Karina Banda y Raúl de Molina son grandes amigos, por ello es que el conductor no teme hacer comentarios sobre su vida privada

Karina Banda, Carlos Ponce y la pista que sugiere que vuelven a estar juntos

En abril pasado, Karina Banda confirmó en El Gordo y la Flaca que había terminado su relación de poco más de un año con Carlos Ponce. Aunque no reveló los motivos, dijo que la separación había sido en buenos términos. “No nos peleamos. Terminamos muy bien, fue una decisión de los dos. Somos amigos y tenemos un cariño bonito. Nos queremos mucho”, afirmó frente a las cámaras de televisión.

Karina Banda pasó el Día del Padre con Carlos Ponce y su familia

Sin embargo, el pasado Día del Padre Karina estuvo presente en el festejo de la familia Ponce. Una foto del hermano del cantante reveló que Banda había celebrado el día con ellos y posó para la cámara con Carlos detrás de ella. Desde entonces, los rumores de una reconciliación han empezado a sonar.

En una entrevista con HOLA! USA, Karina Banda afirmó que, aunque no buscaba el amor en alguien más, sí regresaría con su ex. “Si me preguntas si me gustaría estar con él, obviamente te voy a decir que sí. Cuando dos personas se quieren, obviamente quieren estar juntas, pero también entendemos que hay muchas otras cosas de por medio”, reveló. Y, por el comentario de Raúl de Molina, quizá Cupido haya hecho de las suyas volviéndolos a flechar.

La pareja mantuvo una relación por más de un año