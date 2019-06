Kylie Jenner responde molesta a Alex Rodriguez, quien la tachó de presumida

A casi dos meses de la MET Gala, Alex Rodriguez habló acerca de su tercera ocasión en el prestigioso evento de moda, en el cual coincidió con celebridades como Kylie Jenner, Kim Kardashian y Kanye West. De la mano de su amada Jennifer Lopez, A-Rod disfrutó de una gran noche, y aunque han pasado ya varias semanas, él sigue recordando ese evento, así como de las personas con las que compartió la mesa… e incluso de lo que hablaron esa noche.

VER GALERÍA JLo y Alex Rodriguez en su tercera vez en la MET gala

En una entrevista con Sports Illustrated, el prometido de Jennifer Lopez compartió sus impresiones acerca del exclusivo evento del pasado 6 de mayo. “Estábamos en una mesa increíble. El chico de The Wire –Idris Elba, sí, y su nueva esposa. Un famoso cantante cuyo nombre no puedo recordar. Donatella Versace también”, indicó el comentarista deportivo. “Tuvimos a Kylie y a Kendall. Y también a un chico asiático de Rich Asians. Kylie estaba hablando de sus redes sociales y de su labial, y de lo rica que es”.

VER GALERÍA Así contestó Kylie en sus perfiles... parece que no le gustó nada lo que dijo Alex

Parece que Kylie Jenner tiene otros recuerdos de esa noche, pues respondió molesta a las declaraciones de A-Rod y contó su versión de la velada, en la que asegura que no se tocaron ninguno de esos temas. A través de sus redes sociales, la socialité –quien fue nombrada por la revista Forbes como la multimillonaria más joven del mundo—intentó ‘refrescar’ la memoria de Alex. “Umm no fue así. Solamente hablamos de Game of Thrones”.

Más notas como esta:

- Así comenzó la historia de amor entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, hace 14 años

- Alex Rodriguez sorprende a Jennifer Lopez con un tributo de amor

¿Y qué dicen los demás?

Hasta el momento, ni Kim ni Kendall –hermanas de la joven empresaria—han reaccionado a lo revelado por Alex, ni han dado a conocer de qué hablaron esa noche en la mesa más ‘cool’ de la MET gala. Incluso, Jennifer Lopez, quien tiene una estrecha amistad con Kim Kardashian, no ha respaldado la versión de su novio.