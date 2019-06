Dicen que los cambios siempre son buenos y Clarissa Molina lo sabe perfectamente, ya que constantemente tiene que adaptarse a las exigencias que el medio televisivo requiere. Hace poco, se vio obligada a cambiar el color de su cabello para beneficio de su personaje en la segunda parte de su exitosa película Qué León.

Ahora, la presentadora dominicana sorprendió nuevamente a todos sus fans al subir un video en sus redes en el cual fue “víctima” de una “travesura” por parte de su colega Jomari Goyso.

La presentadora dominicana fue sorprendida en su camerino con un inesperado corte de cabello.

En la publicación se aprecia a la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP sometida a un sorpresivo corte de cabello a manos del español minutos antes de salir al aire en el programa El Gordo y La Flaca (Univision).

Y aunque Jomari es todo un profesional en la materia, el acto causó gran estupor en Clarissa quién tardó unos minutos en salir de su asombro al ver cómo le recortaban su hermosa cabellera. “¡Dios mío no me lo puedo ni creer! Jomari Goyso, ¡que travieso eres!”, expresó entre nervios.

La relación que existe entre Clarissa Molina y Jomari Goyso es de mucha confianza.

Karina Banda, quien fue cómplice del acontecimiento, se encargó de registrar todo con su teléfono móvil. Así lo expuso la exreina de belleza al resaltar ese detalle en la descripción de su video. “Gracias, Karina Banda, por captar el momento”.

El sorpresivo acto se dio minutos antes que salieran al aire y fue grabado por Karina Banda

A pesar de lo anecdótico de la experiencia, el resultado fue positivo, ya que al final Clarissa quedó encantada con su improvisado cambio de look. Asimismo, Jomari bromeó: “Hasta el color queda mejor así y a parte no digas nada que no te voy a cobrar”. También, Karina Banda asintió y expresó: “te ves hermosa, se te ve bien lindo”.

Todo se dio bajo un ambiente muy ameno, entre las sonrisas amigables de los presentes que cerraron el clip con un consejo simple y alentador. “Mira cualquier cosita hay extensiones”, dijo Karina, a lo que Clarissa replicó con humor: “Y gracias a Dios que hay pelucas, también”.

Sigue cosechando éxitos

Sin lugar a dudas, Clarissa Molina se encuentra en el cenit de su carrera y así lo demuestra la gran popularidad que posee. Acaba de terminar de grabar la segunda parte de la película Qué León, la cual tuvo una gran aceptación en el público.

Clarissa Molina ha encontrado en la actuación una pasión que desea seguir cultivando.

Es por ello que su proyección actoral sigue en crecimiento y ha manifestado que le gustaría continuar perfeccionando esta nueva etapa profesional en el cine.