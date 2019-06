La batalla legal entre Marc Anthony y su ex ama de llaves, Concetta Graziosi, por fin llegó a su fin. Tras un acuerdo millonario, el cantante accedió a pagar 500 mil dólares a la mujer tras una demanda en la que fue acusado de pagos pendientes por sus servicios presentados hace más de una década.

Marc Anthony no ha hecho declaraciones al respecto de la demanda a nombre de su ex ama de llaves

El acuerdo entre ambas partes fue de forma privada, según informa Page Six, lo que los obligaría a rechazar la demanda que Concetta puso contra Marc en octubre del año pasado. La mujer trabajó para él y su entonces esposa, Jennifer Lopez, en la mansión que compartieron en Brooklyn, NY, durante su matrimonio que se disolvió en 2014, tiempo en el que se convirtieron en padres de los mellizos Max y Emme.

Graziosi trabajó para Marc Anthony desde 2005, haciéndose cargo de la limpieza y, en ocasiones, ayudando a JLo al cuidado y atenciones de sus entonces bebés. En la demanda, la mujer explicó que su salario era de 2 mil dólares por una jornada de 80 horas divididas en siete días a la semana. Sin embargo, explicó que: "A veces compraba comestibles para el hogar antes de que comenzara su 'turno oficial', sin compensación".

Aunque Marc Anthony se defendió de las acusaciones durante el tiempo de la disputa, ni él ni sus representantes han dado declaraciones públicas al respecto. El cantante afirmó que había notificado a Concetta que ya no requeriría sus servicios, pues la propiedad en la que vivió con JLo estaba a la venta. Y aunque la mujer trabajó para el entonces matrimonio, en las acusaciones no mencionó el nombre de Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez y Marc Anthony, el ejemplo perfecto de amistad entre dos ex

A pesar de que estuvieron casados de 2004 a 2014, Marc Anthony y Jennifer Lopez hoy mantienen una relación amistosa bastante cordial. Lo que empezó como un trato para convivir en buenos términos por el bien de sus hijos, hoy es un ejemplo a seguir para las parejas que por diversos motivos tuvieron que distanciarse.

El cantante y Jennifer Lopez estuvieron casados por una década y tuvieron dos hijos: los mellizos Max y Emme

Los orgullosos padres de Max y Emme se reúnen constantemente en las actividades de los niños, como el reciente festival escolar en el que sus hijos cantaron el tema I Will Always Love You de Whitney Houston. Entre el público, Marc Anthony y Jennifer Lopez cantaban a coro con los pequeños, y a su lado el prometido actual de la actriz y cantante, Alex Rodriguez.

Marc también mantiene una buena relación con Dayanara Torres, otra de sus exesposas, con quien se encontró días atrás en la ceremonia de graduación de preparatoria de su hijo mayor, Cristian. La pareja también son padres de Ryan, y los cuatro posaron muy sonrientes para una foto familiar del recuerdo.